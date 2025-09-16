Talk zur OB-Wahl in Leonberg: Schlagabtausch der Favoriten – ein Thema spaltet die Kandidaten ganz besonders

Bei der Gesprächsrunde unserer Zeitung zu OB-Wahl in Leonberg mit Marion Beck, Josefa von Hohenzollern und Tobias Degode platzt die Stadthalle aus allen Nähten. Wer konnte wie punkten?
Riesiger Andrang in der Stadthalle: Das Interesse an der Talkrunde zur Oberbürgermeisterwahl in Leonberg am Montagabend übertraf sämtliche vorherigen Erwartungen. Die Kapazität des mit 550 Sitzplätzen nicht eben kleinen „Großen Saals“ der Stadthalle reichte nicht im Ansatz aus, um allen Gästen einen Stuhl zu bieten – und vermutlich wäre auch der Nebenraum mit weiteren 250 Plätzen zu klein gewesen.