Talk zur OB-Wahl in Leonberg: „Mich haben ihre Ansätze nicht überzeugt“ – Reaktionen aus dem Publikum

Oberbürgermeister-Wahl in Leonberg: Wer punktet mit Persönlichkeit, wer glänzt mit guten Ideen? Wir haben das Publikum nach dem Kandidaten-Talk unserer Zeitung befragt.
Lautes Stimmengemurmel dringt aus dem Saal der Leonberger Stadthalle, wo sich gerade die aussichtsreichsten drei Kandidatinnen und Kandidaten für den Posten des Oberbürgermeisters beim Talk unserer Zeitung zahlreichen Fragen gestellt haben: Marion Beck, Josefa von Hohenzollern-Emden und Tobias Degode. Wer hat überzeugt, wer nicht? Wer konnte sein Profil schärfen und wer mit einer cleveren Antwort glänzen? Wir haben die Zuhörer nach der Veranstaltung befragt.