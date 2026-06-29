Talk unserer Zeitung: „Gespräche im Gottlieb“ – zu Gast ist Stuttgarts schnellste WG

Die drei erfolgreichen Stuttgarter Leichtathletinnen Sandrina Sprengel, Rosina Schneider und Laura Raquel Müller sind am 13. Juli in Bad Cannstatt zu Gast. Seien Sie live dabei!
Sie starten in unterschiedlichen Disziplinen und haben doch viel gemeinsam: Alle drei sind jung, schnell, erfolgreich – und sie leben in Stuttgart zusammen in einer flotten Wohngemeinschaft. Und noch eine weitere Verbindung gibt es: Siebenkämpferin Sandrina Sprengel (22), Hürdensprinterin Rosina Schneider (21) und Weitspringerin Laura Raquel Müller (22) haben viel zu erzählen. Über ihren Sport, ihre Ziele, ihren Traum von den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles, ihre beruflichen Perspektiven. Dafür gibt es keinen besseren Termin als den 13. Juli!