Für eine neue Ausgabe seiner Talkreihe "Bestbesetzung" hat sich Johannes B. Kerner mit Thomas Müller getroffen. Der Fußball-Weltmeister spricht über seinen Abschied vom FC Bayern und das neue Leben in Kanada.
In seiner MagentaTV-Talkreihe "Bestbesetzung" hat Johannes B. Kerner (61) diesmal einen besonders interessanten - und normalerweise in Hinblick auf sein Privatleben verschwiegeneren - Gast. Im Münchner Rathaus, auf dessen Balkon sein Gesprächspartner etliche deutsche Meisterschaften mit dem FC Bayern feierte, traf er sich mit Thomas Müller (36). Im Gespräch reflektiert der Fußballer über seinen Weg in den Sport, den Abschied aus München und das neue Leben in Kanada, wo er seit Sommer bei den Vancouver Whitecaps unter Vertrag steht. Das Interview ist ab dem 26. März 2026 exklusiv bei MagentaTV+ abrufbar.