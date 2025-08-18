Talk mit unserer Zeitung: Vier OB-Bewerber bekennen Farbe

Der Kampf um den Chefsessel im Leonberger Rathaus ist ungemein spannend. In der Stadthalle sagen vier aussichtsreiche Kandidaten am Montag, 15. September, wofür sie stehen.

Wie sieht die Zukunft des Krankenhauses aus? Gibt es noch Chancen auf einen Gesundheitscampus? Wie könnte das Profil der Leonberger Innenstadt im Allgemeinen und des Marktplatzes im Besonderen aussehen? Ist der Brückenschlag in Richtung Altstadt der erhoffte große Wurf? Was kann sich die Stadt überhaupt noch leisten? Und wie geht es im Rathaus weiter?

Die Themenpalette, der sich die oder der neue OB von Leonberg stellen muss, ist mannigfaltig wie komplex. Wie sie die Probleme lösen wollen, darüber sprechen Marion Beck, Tobias Degode, Josefa von Hohenzollern und Benjamin Schulz am Montag, 15. September, beim Kandidatentalk der Leonberger Kreiszeitung. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadthalle, der Eintritt ist frei.

Die vier, die von unserer Redaktion eingeladen wurden, treten erklärtermaßen als unabhängige Bewerber an. Marion Beck, die Leiterin des Amtes für Kultur- und Wirtschaftsförderung in Herrenberg, wird von den Grünen und der SALZ-Fraktion unterstützt. Tobias Degode ist Verwaltungsleiter des Kulturamtes in Düsseldorf und der Favorit der CDU und der Freien Wähler. Josefa von Hohenzollern, die Erste Bürgermeisterin von Leonberg, ist zwar der FDP-Mitglied , tritt aber parteiunabhängig an. Bisher überhaupt keine politischen Querverbindungen hat Benjamin Schulz, der im Bereich der Influencer-Branche tätig ist. Die OB-Wahl findet am 28. September statt.

Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein Thema, das Ihnen besonders unter den Nägeln brennt? Haben Sie eine konkrete Frage an einen oder mehrere der Kandidaten? Dann schicken Sie uns eine Mail mit Ihrer Frage, wir werden sie in dem Diskussionsprozess verarbeiten. Schicken Sie Ihre Mail an: f.eckhardt@mhs.zgs.de.

Leonberger Kandidaten-Talk

Die OB-Kandidaten

beim Talk (in alphabetischer Reihenfolge): Marion, Beck, Tobias Degode, Josefa von Hohenzollern, Benjamin Schulz.

Termin

Montag, 15. September, 19 Uhr, Stadthalle Leonberg