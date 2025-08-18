Talk mit unserer Zeitung: Vier OB-Bewerber bekennen Farbe

Der Kampf um den Chefsessel im Leonberger Rathaus ist ungemein spannend. In der Stadthalle sagen vier aussichtsreiche Kandidaten am Montag, 15. September, wofür sie stehen.
Wie sieht die Zukunft des Krankenhauses aus? Gibt es noch Chancen auf einen Gesundheitscampus? Wie könnte das Profil der Leonberger Innenstadt im Allgemeinen und des Marktplatzes im Besonderen aussehen? Ist der Brückenschlag in Richtung Altstadt der erhoffte große Wurf? Was kann sich die Stadt überhaupt noch leisten? Und wie geht es im Rathaus weiter?