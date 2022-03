Talk in der ARD zur Ukraine-Krise

1 Sandra Maischberge lädt jeden Mittwoch zur Talkrunde ein. Foto: imago images/Jacob Schröter/Jacob Schröter

Bei Sandra Maischberger geht es auch heute Abend wieder um den Krieg in der Ukraine. Die Moderatorin hat unter anderem Gerhart Baum, Bundesinnenminister a.D., zu Gast.















Am Mittwochabend diskutiert Sandra Maischberger in ihrer Talkshow „maischberger. die woche“ wieder mit sechs Gästen über den Krieg in der Ukraine. Die Runde beginnt um 22.50 Uhr auf der ARD.

Vor vier Wochen begann der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Zahlreiche Soldaten und Zivilisten sind mittlerweile schon gestorben. Wie wird es weitergehen? Ist eine diplomatische Lösung nun überhaupt noch möglich? Über diese und andere Fragen wird Sandra Maischberger mit folgenden Gästen sprechen.

Gerhart Baum , FDP (Bundesinnenminister a.D.)

, FDP (Bundesinnenminister a.D.) Nina Chruschtschowa (Politologin)

(Politologin) Wolfgang Richter (Oberst a.D.)

(Oberst a.D.) Georg Restle (ARD)

(ARD) Eva Quadbeck (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

(Redaktionsnetzwerk Deutschland) Alev Doğan (“The Pioneer“)

Seit 2003 empfängt Sandra Maischberger in ihrer Talkshow Gäste aus Politik und Gesellschaft. Seit gut zwei Jahren wird dabei unter dem Titel „maischberger. die woche“ nicht mehr zwingend nur über ein einzelnes Thema diskutiert, sondern über mehrere aktuelle Fragestellungen.