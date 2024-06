1 Caren Miosga hat sich in die Sommerpause verabschiedet. Foto: IMAGO/Jürgen Heinrich/IMAGO/Jürgen Heinrich

Kein Polit-Talk am 16. Juni – „Miosga“ fällt an diesen Sonntag aus. Es ist nicht das erste Mal, dass Fans in die Röhre schauen. Wann kommt die nächste Sendung?











Link kopiert



Caren Miosga hat den Sendeplatz am Sonntagabend im Ersten von ihrer Vorgängerin Anne Will übernommen. Die Moderatorin diskutiert immer sonntags in der Regel um 21.45 Uhr in der ARD mit Gästen zu aktuellen Themen – eigentlich. Denn an diesem Sonntag fällt die Polit-Talkshow aus.