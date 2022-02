1 Dreimal pro Woche spricht ZDF-Talker Markus Lanz mit seinen Gästen über aktuelle Themen. (Archivbild) Foto: imago/Future Image

Die Lage in der Ukraine hat sich durch die russische Invasion zugespitzt. Markus Lanz spricht am Dienstag ab 22.55 Uhr unter anderem mit dem Generalsekretär der SPD über die Krise in Osteuropa.















Hamburg - Russlands Präsident Wladimir Putin bestimmt derzeit die weltpolitischen Schlagzeilen. Auch Markus Lanz wird in seiner Talkshow am Dienstagabend ab 22.55 Uhr im ZDF das Vordringen der russischen Streitkräfte in den Osten der Ukraine thematisieren – sowie die Sanktionen, die mehrere westliche Staaten als Reaktion darauf ausgesprochen haben.

Zu Gast in der 75-minütigen Sendung wird der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sein sowie Robin Alexander, der stellvertretende Chefredakteur der „Welt“. Weitere Gesprächspartner sind die frühere ARD-Moskaukorrespondentin Gabriele Krone-Schmalz und die Politologin Gwendolyn Sasse. Sie leitet das Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien in Berlin.

Die Talkshow des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Videos sind im Anschluss auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.

Seit Beginn der Coronakrise findet die Aufzeichnung ohne Studiopublikum statt. Die Einschaltquote erreichte während der Pandemie neue Höchststände: Durchschnittlich 1,96 Millionen Zuschauer waren im vergangenen Jahr am Bildschirm dabei, was einen Marktanteil von 16,4 Prozent und einen Rekordwert seit dem Beginn der Sendung im Jahr 2008 bedeutete.