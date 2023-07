14 Hinterließen beim Trainingsauftakt des VfB einen guten Eindruck (von links): Stürmer Thomas Kastanaras (19), Torhüter Dennis Seimen (16) und Mittelfeldspieler Laurin Ulrich (17). Foto: Pressefoto Baumann

Gleich drei Hoffnungsträger aus dem eigenen Nachwuchs sind derzeit Teil des VfB-Profikaders. Sie sollen schrittweise an das Bundesliga-Team herangeführt werden.









Die ungewohnteste Aufgabe an seinem ersten Tag bei den Profis wartet auf Laurin Ulrich ganz am Ende. Als das Auftakttraining des VfB Stuttgart schon vorüber ist, geht es für die Spieler noch raus an die Seitenlinie zu den wartenden Fans. Autogramme und Fotos sind gefragt, auch von Youngster Ulrich. Der hat vermutlich noch nie in seinem Leben so viele Unterschriften auf einmal verteilt wie an diesem Montagmittag und muss sich an den ganzen Trubel erst noch ein bisschen gewöhnen.