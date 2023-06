1 Alexis Tibidi muss sich noch gedulden, bis er wieder in den Profikader zurückkommen darf. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Alexis Tibidi vom VfB Stuttgart ist vor dem Bochum-Spiel aus dem Profikader geflogen und bleibt vorerst degradiert. Auch am Wochenende wird er für den VfB II aktiv sein. Wir kennen den Hintergrund.









Stuttgart - Als der VfB Stuttgart letzten Sommer Alexis Tibidi ablösefrei vom FC Toulouse verpflichtete, waren zwei Punkte schnell klar. Erstens: Der junge Franzose verfügt sportlich über herausragende Anlagen. Dass er nicht allzu lange bei der U19 bleiben würde war offensichtlich. Wenige Wochen später schlug er erstmals in Trainingseinheiten bei den Profis auf, am 20. November debütierte er in Dortmund in der Bundesliga.