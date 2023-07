1 Ab nach München: Leon Dajaku wechselt vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart will den Nachwuchs stärker fördern, doch Leon Dajaku kickt künftig lieber beim FC Bayern. Wie ist das zu erklären? Wir haben nachgehakt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Am Sonntag stand Thomas Hitzlsperger auf der Bühne der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart. Der Sportvorstand sprach über die fußballerische Ausrichtung des Zweitligisten und sagte: „Der Nachwuchs hat hier einen höheren Stellenwert als in anderen Clubs.“ Wenig später war Sven Mislintat, der Sportdirektor, zu Gast und ergänzte: „Die Tür für die jungen Spieler steht offen, aber sie müssen auch durchgehen.“ Zwei Tage später sind zwei gegangen – aber nicht durch die Tür zu den VfB-Profis. Leon Dajaku (18) spielt künftig in der zweiten Mannschaft des FC Bayern (und trainiert im Bundesliga-Team). David Kopacz (20) wird für ein Jahr an den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze ausgeliehen. Und die schwäbische Fangemeinde fragt besorgt: Wie passt das zusammen?