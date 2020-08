1 VfB-Talent Lilian Egloff unterschreibt einen langfristigen Profivertrag bei den Schwaben. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart bindet sein großes Talent: Lilian Egloff unterschreibt bei den Weiß-Roten langfristig und erhält den ersten Profivertrag seiner Karriere.

Stuttgart - „Wenn wir ihn nicht zu den Profis hochbringen, dann keinen mehr.“ Mit diesen Worten ließ VfB-U19-Trainer Nico Willig vor gut zwei Jahren durchblicken, welch großes Talent er da in seinen Reihen hatte. Damals sorgte der 16-jährige Lilian Egloff, den alle nur „Li“ rufen, in der A-Junioren-Bundesliga für Furore. In 15 Spielen gelangen ihm vier Treffer und fünf Vorlagen – gegen teils drei Jahre ältere Gegenspieler, wohlgemerkt.

Aus unserem Plus-Angebot: Warum sich beim VfB Stuttgart die Glaubensfrage stellt

Es folgten erste Schnupper-Einheiten bei den Profis, zwischenzeitlich schoss er die U19 mit einem Doppelpack im Finale zum Triumph im DFB-Pokal 2019. Anfang des Jahres durfte er erstmals mit den Lizenzspielern ins Trainingslager reisen. „Seit ich wieder hier bin, ist er der erste Spieler, bei dem ich denke, der hat was Besonderes“, adelte ihn der VfB-Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger. Es folgten die ersten Pflichtspiel-Einsätze für die Profimannschaft. In vier Spielen im DFB-Pokal und der zweiten Liga kam er auf 52 Minuten Spielzeit, dabei gelang ihm eine Vorlage.

Auftritte, die für ein gewisses Interesse sorgten. Derlei Nachwuchstalente sind traditionell hochbegehrt auf dem Markt. „Da braucht sich keiner Sorgen zu machen“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat zwar bezüglich der Befürchtung vieler Fans, Egloff könnte den Aufsteiger schon bald verlassen. Zumal Egloffs Junioren-Vertrag beim VfB Stuttgart bisher bis Juni 2023 datiert war.

Egloff wird am 20. August volljährig

Seit der VfB die Saisonvorbereitung aufgenommen hat, ist auch Egloff wieder mit an Bord. Ab diesem Donnerstag dann nicht nur als vollwertiges Mitglied des Kaders von Trainer Pellegrino Matarazzo, sondern auch als Profi. Egloff wird am 20. August volljährig, darf und wird seinen ersten Lizenzspielervertrag unterzeichnen. Der Mittelfeldspieler aus Bretzfeld bei Heilbronn hat sich für seinen Ausbildungsverein entschieden – auch wenn sich in den letzten Monaten die Angebote aus allen fünf Topligen Europas bei seiner Berateragentur stapelten.

Der als bodenständig geltende Youngster zieht es jedoch vor, seine nächsten Entwicklungsschritte bei den Schwaben zu machen, will gemeinsam mit dem VfB wachsen und sich in der Bundesliga etablieren. Nach Informationen unserer Redaktion wird er vorzeitig verlängern und einen langfristigen Vertrag bei den Weiß-Roten unterzeichnen. Das Arbeitspapier soll bis Juni 2025 datiert sein.