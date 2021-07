1 Lilian Egloff in vollem Tempo – auf ein solches Bild müssen die Fans des VfB Stuttgart weiter warten. Der 18-Jährige fehlt dem Bundesligisten für unbestimmte Zeit. Foto: imago images

Er ist ein Versprechen auf die Zukunft. Doch bisher konnte es Lilian Egloff nicht einlösen. Denn der 18-jährige Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart hat große Probleme am Mittelfuß. Jetzt wurde er operiert.

Stuttgart - Lilian Egloff wird dem VfB Stuttgart weiterhin fehlen. Wie lang ist unklar, denn der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten wurde am Donnerstag am Mittelfuß operiert. Ein hartnäckiges Ödem hatte den 18-Jährigen zuvor lange geplagt. Über Monate hinweg konnte Egloff, der sich konservativ behandeln ließ, nicht mit der Mannschaft trainieren.

In der Vorsaison kam das Talent so nur auf zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga, obwohl Egloff vor einem Jahr stark in die Vorbereitung gestartet war. Doch bereits im Trainingslager in Kitzbühel erwischte es ihn schwer. Er zog sich einen Syndesmosebandanriss zu, seither ist es nicht mehr richtig auf die Beine gekommen. Beim VfB hofft man nun, dass der Mittelfuß des Eigengewächses durch die Operation die Stabilität erlangt, die er benötigt. Zunächst fehlt Egloff aber beim Start in Vorbereitungsphase für die neue Saison.

„Wir hatten lange die Hoffnung, dass wir die Verletzung konservativ behandeln und so eine Operation umgehen können“, wird VfB-Sportdirektor Sven Mislintat auf der Vereinshomepage zitiert. „Leider hat sich keine dauerhafte Besserung eingestellt, sodass wir uns nach intensiven Beratungen mit Li und den Ärzten zu diesem Eingriff entschieden haben. Die damit verbundene neuerliche Ausfallzeit ist insbesondere für Li sehr bitter, letztlich ist die OP aber nach unserer gemeinsamen Überzeugung der richtige Schritt. Li bekommt für die nun anstehende Reha-Phase alle Zeit und Unterstützung von uns.“