1 Laurin Ulrich im Einsatz für das Profiteam des VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Julia Rahn

Er gilt noch immer als eines der Toptalente des VfB Stuttgart, zuletzt machten ihm aber immer wieder gesundheitliche Probleme zu schaffen. Wie steht es um die Perspektive von Laurin Ulrich?











Vermutlich hätte niemand nachgefragt, wenn Sebastian Hoeneß den Namen nicht erwähnt hätte. Schließlich ist Laurin Ulrich in den vergangenen Wochen fast ein wenig in Vergessenheit geraten. Aber der Coach des VfB Stuttgart bestand auf Vollständigkeit – und so informierte er vor der Bundesligapartie des Bundesligisten an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) beim 1. FSV Mainz 05 auch über den Zustand von Laurin Ulrich.