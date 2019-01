1 Wird wohl den Brustring gegen die Raute tauschen: Berkay Özcan (li.) Foto: Baumann

Verliert der VfB Stuttgart in Berkay Özcan wieder mal ein Eigengewächs? Es sieht ganz danach aus. Der Hamburger SV ist stark an einem Transfer interessiert – der Spieler auch.

Stuttgart/Hamburg - Am vergangenen Samstag beim 2:3 gegen den FSV Mainz 05 hatte er es nicht in den Kader geschafft, nun steht Berkay Özcan vor dem Absprung beim VfB Stuttgart: Der Hamburger SV ist wohl das Ziel der Wahl des 20-jährigen Mittelfeldspielers. Am Donnerstag weilte der Deutsch-Türke bereits zum Medizincheck in der Hansestadt, offenbar geht es zwischen den beiden Clubs nur noch um die Frage: Verkaufen oder verleihen?

Beim HSV würde der türkische Nationalspieler auf seinen früheren Trainer Hannes Wolf treffen. Der in Stuttgart allerdings nicht als großer Förderer des Talents in Erscheinung getreten war – über die Rolle des Ergänzungsspielers kam Özcan nie hinaus, auch nicht bei Wolfs Nachfolgern Tayfun Korkut und Markus Weinzierl.

Weinzierl: Letztes Wort noch nicht gesprochen

Ein Abgang Özcans beim Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga würde trotzdem Fragen aufwerfen. Schließlich ist der Kader nicht gerade üppig besetzt, die sportlichen Verantwortlichen hatten zuletzt immer betont, die Mannschaft im Kampf gegen den Abstieg nicht schwächen zu wollen. Am Mittwoch wurde bereits Hans Nunoo Sarpei an den Zweitligisten Spvgg Greuther Fürth verliehen. Wenigstens Daniel Didavi ist nach Angaben von Trainer Markus Weinzierl „auf einem guten Weg“. Angesprochen auf Özcan, sagte Weinzierl auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim FC Bayern München (Sonntag, 15.30 Uhr): „Er war monatelang verletzt, hat im Trainingslager gut gearbeitet. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.“