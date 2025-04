Taiwan spricht von „Einschüchterungstaktik“: China beendet nach zwei Tagen Militärmanöver vor Taiwan

1 Laut des taiwanischen Verteidigungsministeriums waren dutzende Flugzeuge um Taiwan gesichtet worden. (Archivfoto) Foto: Xinhua/Li Bingyu

Die Streitkräfte Chinas haben ihre zweitägige Militärübung rund um Taiwan beendet. „Alle geplanten Aufgaben der Übungen, die am 1. und 2. April ausgeführt wurden, sind abgeschlossen“, erklärte ein Militärsprecher.











Die Streitkräfte Chinas haben ihre zweitägige Militärübung rund um Taiwan am Mittwoch beendet. „Alle geplanten Aufgaben der Übungen, die am 1. und 2. April ausgeführt wurden, sind abgeschlossen“, erklärte ein Sprecher des für Einsätze entlang der Straße von Taiwan zuständigen Militärkommandos am Mittwoch. Solange Taiwan seine Unabhängigkeitsbestrebungen vorantreibe, werde es bestraft, hieß es weiter aus Peking. Kritik an den Mänovern kam unter anderem aus Taipeh, Washington und vom Auswärtigen Amt in Berlin.