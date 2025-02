Taiwan: Explosion in Kaufhaus – vier Menschen getötet

1 Trümmer sind nach einer Explosion im Kaufhaus Shin Kong Mitsukoshi in Taiwan über die Straßen verstreut. Foto: dpa/Uncredited

Bei einer Explosion in einem Kaufhaus in Taiwan sind mindestens vier Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden. Wie die nationale Feuerwehrbehörde am Donnerstag mitteilte, ereignete sich die Explosion im Gastronomie-Bereich im 12. Stock des Kaufhauses in der Stadt Taichung.