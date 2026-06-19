Taiwan: Essen mit Alpakas am Tisch

In Taipeh gibt es ein Restaurant in dem zwei Alpakas zwischen den Tischen umher spazieren - und schon mal die Nase in den Salat der Gäste stecken.
Wirklich weit ist es nicht, vom Stadtzentrum in Taipeh bis in dieses schmucke Restaurant, es sind keine 20 Kilometer. Aber die können lange dauern. Weit mehr als eine Stunde im Feierabendverkehr, und auch von außerhalb braucht man Zeit. Die Straße schlängelt sich den Berg hinauf, dorthin, wo es schon ein wenig kühler ist als in den Großstadtschluchten der taiwanesischen Hauptstadt. Am Fuße des Yangminshan-Nationalparks haben sich in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die angehörigen des US-Militärs niedergelassen, die Holzhäuser mit den großen Veranden sehen aus, als seien sie einem Hollywood-Film jener Zeit entsprungen. Überall ist es grün – eine Wohltat für die Augen.