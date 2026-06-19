Taiwan: Essen mit Alpakas am Tisch

In Taipeh gibt es ein Restaurant in dem zwei Alpakas zwischen den Tischen umher spazieren - und schon mal die Nase in den Salat der Gäste stecken.

Wirklich weit ist es nicht, vom Stadtzentrum in Taipeh bis in dieses schmucke Restaurant, es sind keine 20 Kilometer. Aber die können lange dauern. Weit mehr als eine Stunde im Feierabendverkehr, und auch von außerhalb braucht man Zeit. Die Straße schlängelt sich den Berg hinauf, dorthin, wo es schon ein wenig kühler ist als in den Großstadtschluchten der taiwanesischen Hauptstadt. Am Fuße des Yangminshan-Nationalparks haben sich in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die angehörigen des US-Militärs niedergelassen, die Holzhäuser mit den großen Veranden sehen aus, als seien sie einem Hollywood-Film jener Zeit entsprungen. Überall ist es grün – eine Wohltat für die Augen.

Mehrere dieser Holzhäuser beheimaten heute Restaurants, vor allen an Wochenenden gehen viele Menschen dort gerne hin. Zu David und Alpaka kommen Einheimische und Touristen gleichermaßen gern. Wegen des Essens, des Ambiente, vor allem aber wegen der beiden Superstars. Xiaomai und Xiaoxiao sind, der Name des Restaurants ist Programm, zwei Alpakas. Neugierig bewegen sie sich zwischen den Tischen der Gäste hin und her, inspizieren, was die Kellner da gerade auf den Tisch gestellt haben, und stecken neugierig schon einmal ihre Nase in den Salat. Dann kommt aber auch meist schon schnell einer der Angestellten herbeigeeilt, um zu erklären, dass die Alpakas gerne fotografiert, gefilmt und gestreichelt, aber bitte doch nicht gefüttert werden sollen. Meistens klappe das auch, sagt Xiao Lin.

Alpaka-Restaurant in Taipeh: Xiaoxiao inspiziert die Lage. Foto: Christian Gottschalk

Xiao Lin arbeitet in dem Restaurant, fast schon so lange wie es existiert. Das sind jetzt mehr als fünf Jahre. Chang Yi, sein Boss, ist heute nicht vor Ort, auch nicht dessen Sohn David, der Namensgeber. Auf der Karte stehen gebratener Reis mit Shrimps oder Schweinebauch taiwanesischer Art, doch die meisten Leute kämen schon wegen den Alpakas, sagt Xiao Lin. Vor allem Kinder könnten nicht genug von ihnen bekommen.

Xiaomei, das Männchen, ist heute sieben Jahre alt, Xiaoxiao, das Weibchen, ein Jahr jünger. Die beiden verstehen sich prächtig, manchmal sogar so gut, dass sie vor allen Gästen im Lokal miteinander den Versuch unternehmen, Nachwuchs zu produzieren. Xiao Lin kichert ein wenig wenn er das erzählt, und hält sich die Hand vor seinen Mundschutz. Bisher sei es beim Versuch geblieben, die beiden sind noch immer ein Duo.

Würde in Taiwan die EU-Verordnung 852/2004 gelten – es wäre nix mit Tieren im Lokal. Lebensmittel müssen hierzulande vor Kontaminationen geschützt werden, Tiere im Gastraum oder in der Küche verstoßen massiv gegen diese Regel. In Taiwan sieht man das offenbar gelassener. Wären die Tiere einheimisch und geschützt, dann ginge das auf gar keinen Fall, sagt der Mitarbeiter. Xiaomai und Xiaoxiao seien aber aus Peru importiert und seit kleinauf an Menschen gewohnt. Alles kein Problem, alles ganz entspannt. Auch wenn Xiaomai und Xiaoxiao mal wieder ihren Dickkopf durchsetzen wollten, und den Gästen den Weg zu ihrem Tisch versperrten – kein Problem, sagt der Mitarbeiter. Das mache den Charme des Restaurants eigentlich doch erst aus.

Xiaomai und Xiaoxiao gehen meistens gemeinsam aufs Klo

Sehr von Vorteil ist eine Eigenschaft, die Alpakas auch in freier Wildbahn haben und die nicht erst trainiert werden muss: sowohl ihr großes als auch ihr kleines Geschäft verrichten die Tiere immer an der gleichen Stelle im Revier. Xiaomai und Xiaoxiao haben sich dafür genau den Platz ausgesucht, an dem auch die Gäste abbiegen müssen, um zu dem Ort zu gelangen, an dem sie selbst diese Art von Bedürfnis befriedigen können. Für die Angestellten heißt es daher immer auf der Hut zu sein, schnell die Schaufel oder den Feudel zu greifen, wenn die Tiere in dieser Gegend verschwinden. Noch ein Vorteil: Alpakas sind Herdentiere, Xiaomai und Xiaoxiao gehen meistens gemeinsam aufs Klo, bis zu sechs mal am Tag.