Taiwan: Das Epizentrum der KI-Revolution

Fast 100 Prozent der Computer-Chips für die KI kommen aus Taiwan. Auf der Insel profitieren Kinder und Alte davon. Es drohen aber auch Gefahren.
Jensen Huang begegnet man in Taiwan an jeder Straßenecke, zumindest, wenn man einen der vielen Nachtmärkte besucht. Es ist ein wenig wie in der Geschichte vom Hasen und vom Igel. Egal wohin man kommt, der Nvidia-Chef war schon hier. Unabhängig davon, ob Nudeln mit Rindfleisch verkauft werden, oder Teigtäschchen mit Füllung, das Foto von Jensen Huang, wie er neben den dampfenden Woks und Töpfen steht, ist schon da. Schweinefüße oder Tofu-Schnitten, Jensen Huang lächelt einem entgegen. Der Chef des derzeit teuersten Unternehmens der Welt liebt Nachtmärkte. Und er glaubt an Taiwan.