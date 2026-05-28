Am dritten Prozesstag wegen sexuellen Kindesmissbrauchs durch einen Tagesvater im Rems-Murr-Kreis haben Mütter und ein Vater ausgesagt. Sie berichten von ihren traumatisierten Kindern.
Überaus tapfer haben sich mehrere Mütter und ein Vater am dritten Tag im Missbrauchs-Prozess gegen einen Tagesvater aus dem Rems-Murr-Kreis gezeigt. Sie mussten vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts Stuttgart über Erlebnisse sprechen, die schrecklicher kaum sein können, und für die sich manchmal kaum Worte finden lassen.