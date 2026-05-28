Am dritten Prozesstag wegen sexuellen Kindesmissbrauchs durch einen Tagesvater im Rems-Murr-Kreis haben Mütter und ein Vater ausgesagt. Sie berichten von ihren traumatisierten Kindern.

Überaus tapfer haben sich mehrere Mütter und ein Vater am dritten Tag im Missbrauchs-Prozess gegen einen Tagesvater aus dem Rems-Murr-Kreis gezeigt. Sie mussten vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts Stuttgart über Erlebnisse sprechen, die schrecklicher kaum sein können, und für die sich manchmal kaum Worte finden lassen.

Eine Mutter, die vier Kinder beim Angeklagten in Pflege hatte, sagte, sie habe es anfangs als positiv angesehen, dass die Kinder eine männliche Bezugsperson bekommen, nachdem sie sich vom leiblichen Vater getrennt hatte. Die Kinder seien alle gern zu dem 53-Jährigen gegangen. Für sie sei er „Teil der Familie“ gewesen, sie hätten auch viel privat geredet.

Als sie erfahren habe, dass man auf dem Rechner des Mannes kinderpornografisches Material gefunden habe, sei sie aus allen Wolken gefallen. „Ich kann mich doch nicht so in einem Menschen täuschen“, sagte die Frau unter Tränen. Als der Mann in Untersuchungshaft gekommen sei, habe ihre Tochter gesagt, sie wolle mit ihm nie mehr etwas zu tun haben.

„Ich wollte nicht, dass meiner Schwester dasselbe passiert“

Auf ihre Frage, warum sie scheinbar so gern immer wieder zum Tagesvater gegangen sei, habe ihr diese geantwortet: „Ich wollte nicht, dass meiner kleinen Schwester dasselbe passiert wie mir.“ Ihre große Tochter sei heute sehr verschlossen. Das Ansinnen des Angeklagten vom ersten Prozesstag, dass er wieder Kontakt zu ihrem jüngsten Kind bekomme, von dem er Patenonkel ist, bezeichnete die Mutter als „absurd“.

Eine andere Mutter, die bei dem Angeklagten zwei Kinder in der Tagespflege hatte, erklärte, auch sie habe stets volles Vertrauen in den 53-Jährigen gehabt und niemals ein schlechtes Gefühl. „Es war wie eine Vater-Sohn-Beziehung zu meinem Sohn. Er hat mit ihm mehr über seine Probleme geredet als mit mir“, sagte die Frau. Bis heute habe er nie mit ihr über die Vorfälle beim Tagesvater gesprochen. Er habe jedoch geäußert, gern beim Prozess dabei zu sein, um dem Angeklagten in die Augen zu schauen.

Seit sie von dem sexuellen Missbrauch erfahren habe, sei ihre Wahrnehmung von Menschen anders. „Ich kann nicht mehr ins Freibad gehen, weil ich mir dann immer anschaue, wie die Erwachsenen mit den Kindern umgehen“, berichtete die Frau. Ihr Sohn sei nach wie vor ein liebes und hilfsbereites Kind, man könne kaum glauben, was er durchgemacht habe. Dennoch achte sie darauf, dass er nicht mit ihrer zweijährigen Tochter allein sei, ergänzte sie unter Tränen.

Traumatisierte Kinder: Eltern berichten von Ängsten und Schuldgefühlen

Eine dritte Mutter berichtete, ihr damals knapp dreijähriger Sohn sei nach einem Campingurlaub mit dem Angeklagten völlig verstört zurückgekommen und sei nunmehr traumatisiert. Er empfinde Angst im Dunkeln und in engen Räumen, habe kaum Appetit und reiße sich wegen seiner Hitzewallungen auch in der Öffentlichkeit immer wieder die Kleider vom Leib. Eine vierte Mutter erklärte, ihr Sohn habe panische Angst vor einem Sternenhimmel in seinem Zimmer. Diesen habe sie extra gekauft, da der Angeklagte ihnen gesagt hatte, dieser Himmel würde dem Jungen gefallen. Ein Vater berichtete, er mache sich Vorwürfe, dass er Signale, die ihm seine Tochter gesendet habe, nicht früher ernst genommen habe.

Der 53-jährige Tagesvater muss sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs in mehr als 40 Fällen an mindestens acht Kindern zwischen knapp einem bis zwölf Jahren in der Zeit zwischen 2020 und 2025 vor Gericht verantworten. Zudem ist er wegen der Verbreitung von kinderpornografischem Material über eine Tauschbörse angeklagt. Sämtliche Vorwürfe hat er bereits am ersten Verhandlungstag eingeräumt. Für den Prozess sind sechs weitere Verhandlungstage angesetzt, das Urteil soll im Juli verkündet werden.