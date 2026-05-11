Tagessieg für das Erste: Münster-Tatort trotz Wiederholung Quotensieger

Obwohl das Erste nur eine "Tatort"-Wiederholung zeigte, hatte die Konkurrenz am Sonntagabend gegen Thiel und Boerne aus Münster das Nachsehen.
"Wer ist der Mörder?", lautet generell die leitende Frage bei einem Fernsehkrimi. Auch beim "Tatort" ist das nicht anders. Und dennoch holte am Sonntagabend eine alte, schon erstmalig im Dezember 2024 ausgestrahlte "Tatort"-Episode aus Münster den Tagessieg der deutschen TV-Sender. 6,36 Millionen Menschen wollten laut AGF Videoforschung sehen, wie Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 66) und Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 61) dem Mörder von Anwalt Oskar Weintraub (Nils Bunkhorst, 50) auf die Schliche kommen.