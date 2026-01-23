Tagesgeld zu 2 Prozent: Topzins bei der BW-Bank – aber nicht für Kunden

Auf der Plattform Raisin bietet die LBBW-Tochter Tagesgeld mit zwei Prozent Zinsen. Wer schon Kunde bei der BW-Bank ist, geht leer aus und ärgert sich. Was sagt die Bank dazu?
In der langen Niedrigzinsphase war die Raisin-Bank (früher: Weltsparen) für frustrierte Geldanleger eine interessante Alternative. Während die Hausbank nur Mickerzinsen bot, bekam man dort attraktivere Angebote für Tages- oder Festgeld. Banken im In- und Ausland nutzten die Zinsplattform, um Kunden und Einlagen zu gewinnen. Immer wieder wurden Offerten auch vom Verbraucherportal Finanztip empfohlen – das wirkte vertrauensbildend.