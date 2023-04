1 Nostalgie garantiert: Die Diesel-Triebwageneinheit, Baujahr 1957. Foto: Verkehrsfreunde Stuttgart

Ein Ausflug wie in den 50er Jahren: Die Verkehrsfreunde Stuttgart veranstalten Mitte Mai eine historische Zugfahrt von Stuttgart nach Koblenz und zurück. Anmeldungen sind noch bis Ende April möglich.









Fahrten mit historischen Zügen kommen bei vielen Menschen gut an. Für sie dürfte der Ausflug der Verkehrsfreunde Stuttgart am Samstag, 13. Mai, genau das Richtige sein. Dann nämlich gibt es eine Sonderfahrt mit dem „Stuttgarter Rössle“, einer Diesel-Triebwageneinheit, Baujahr 1957, mit rund 200 Plätzen und einem Speiseabteil. Der Zug fährt über die Rheintalstrecke zum Museum der Deutschen Bahn (DB) nach Koblenz.

Abfahrt ist am 13. Mai um 8.13 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof, danach gibt es einen Halt in Bietigheim-Bissingen um 8.30 Uhr sowie in Darmstadt um 10.48 Uhr. Um 12.39 Uhr erreicht das „Stuttgarter Rössle“ den Hauptbahnhof in Koblenz. Diejenigen, die nicht ins DB-Museum wollen, können dort aussteigen und die Zeit in der Koblenzer Innenstadt frei gestalten. Zehn Minuten später hält der Zug am Museum in Koblenz-Lützel. Um 14.56 Uhr ist dort dann wieder Abfahrt und für 18.57 Uhr die Ankunft in Stuttgart geplant.

Getränke und Speisen sind im Preis enthalten

In der Regel fährt der Zug 120 Stundenkilometer schnell, heißt es, maximal 140 Stundenkilometer. Die Hin- und die Rückfahrt weichen leicht voneinander ab: Hin geht es über Heidelberg und Darmstadt, zurück über Worms und Mannheim.

Die Teilnahme an dem Tagesausflug kostet 75 Euro. Wer Mitglied bei den Verkehrsfreunden Stuttgart ist, bezahlt 69 Euro. In dem Preis enthalten ist die Zugfahrt auf reservierten Plätzen, der Eintritt ins DB-Museum sowie Verpflegung: zwei Warmgetränke, drei alkoholfreie Getränke und eine Butterbrezel auf der Hinfahrt sowie ein kleines Vesper. Während der Rückfahrt gibt es Bauernbratwürste mit Kartoffelsalat sowie eine vegetarische Alternative.

Noch bis Samstag, 29. April, sind Anmeldungen für den Tagesausflug möglich. Ein Anmeldebogen findet sich auf der Website der Verkehrsfreunde Stuttgart: vfsev.de