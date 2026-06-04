Tagelanges Treffen bei Sonnenbühl: Oldtimer-Lastwagen begeistern Fans auf der Schwäbischen Alb

29 In gemütlicher Atmosphäre gibt es schon am ersten Tag allerlei Oldtimer-Lkw zu sehen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

An der Nebelhöhle kommen am verlängerten Wochenende Fans von Oldtimer-Lkw voll auf ihre Kosten. Noch bis Sonntag werden bei Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) historische Lkw ausgestellt.











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Nebeneinander aufgereiht stehen Dutzende Raritäten, dazwischen gehen die begeisterten Fans. Beim sechsten internationalen Lkw-Oldtimertreffen auf dem Parkplatz der Nebelhöhle bei Sonnenbühl im Kreis Reutlingen waren schon am ersten Tag zahlreiche Oldtimer und deren stolze Besitzer zu bestaunen. Von Fronleichnam bis zum Sonntag dem 7. Juni werden 180 Aussteller mit ihren Fahrzeugen erwartet.