Tage der Offenen Tür in Göppingen: Tausende pilgern zu Märklin

Einblicke in die Produktion, Sonderangebote und ein attraktives Rahmenprogramm lockten Jung und Alt: Zu den ersten Tagen der Offenen Tür seit sechs Jahren beim Göppinger Modelleisenbahnhersteller Märklin strömten die Besucher am Freitag und Samstag. 30 bis 45 Minuten mussten die aus ganz Europa angereisten Besucher bereits am Freitagvormittag kurz nach dem Start um 9 Uhr warten, um bei einer Werksführung die gesamte Fertigungsstrecke der Modellbahnen gezeigt zu bekommen. Dabei erfuhren sie beispielsweise, dass bei Märklin nicht nur die Druckgussgehäuse, sondern auch alle kleinen Einzelteile wie Zahnräder, Schrauben und Schnecken hergestellt werden. „Um dann von unseren fleißigen Damen zusammengebaut zu werden. So wird jede Lok zum Unikat“, sagte Eric-Michael Peschel, der Leiter des Event-Marketings.