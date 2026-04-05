Tage der offenen Baustelle bei S21: So sehen Bahnsteighalle, Bonatzbau und Co. aus

Über den neuesten Stand auf Stuttgarts S21-Großbaustelle konnte man sich bei den restlos ausverkauften Tagen der offenen Baustelle ein Bild machen. Was ist schon fertig?
Die Tage der offenen Baustelle haben über das Osterwochenende zahlreiche neugierige Besucherinnen und Besucher an die Stuttgart-21-Baustelle am Hauptbahnhof gelockt. In Zahlen gesprochen: Über zwei Tage besuchten insgesamt 54.000 Menschen das Großprojekt, obendrauf kommen noch die unbekannten Zahlen von Ostermontag. Erstmals konnte man aus nächster Nähe einen Blick in den weit fortgeschrittenen Bau der Bahnhofshalle, des Bonatzbaus sowie auf die Gitterschale seitlich des Planetariums werfen.