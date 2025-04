Tag zwei in der Wüste: Beim Coachella: Linken-Ikone Bernie Sanders mit Clairo auf der Bühne

Foto: Emma McIntyre/Getty Images for Coachella

Sängerin Clairo hat sich am zweiten Tag des Coachella Festivals Politprominenz auf die Bühne geholt: US-Senator und Linken-Ikone Bernie Sanders richtete einen eindringlichen Appell an das junge Publikum.

Am zweiten Tag des diesjährigen Coachella Festivals wurde die kalifornische Wüste kurzzeitig zur Politbühne: Indie-Pop-Sängerin Clairo (26), die am Samstagabend auf der "Outdoor Theatre"-Stage auftrat, wurde von einem überraschenden Gast angekündigt - US-Senator und Linken-Ikone Bernie Sanders (83).

Der 83-Jährige, der tagsüber auf einer Demonstration mit mehr als 35.000 Teilnehmern in Los Angeles teilgenommen hatte, betrat kurz vor Clairos Auftritt die Bühne und appellierte in typischer Bernie-Manier an das junge Publikum, sich für soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und universelle Gesundheitsversorgung einzusetzen. "Dieses Land steht vor großen Herausforderungen und die Zukunft Amerikas hängt von eurer Generation ab", sagte er.

Anschließend kündigte er Clairos Auftritt mit eindringlichen Worten an: "Ich bin hier, weil Clairo ihre Prominenz genutzt hat, um für Frauenrechte zu kämpfen, und sich gegen den brutalen Krieg in Gaza einzusetzen, wo Tausende von Frauen und Kindern getötet werden. Ich möchte Clairo nicht nur dafür danken, dass sie in einer großartigen Band spielt, sondern auch für die großartige Arbeit, die sie leistet."

Charli xcx, Green Day und Travis Scott auf der Main Stage

Tag zwei hatte neben politischen, auch zahlreiche musikalische Highlights zu bieten: Auf der Main Stage lieferte Charli xcx (32) ein energiegeladenes Set ab und brachte prominente Gäste wie Troye Sivan, Billie Eilish und Lorde auf die Bühne. Green Day rockte die Bühne mit Klassikern wie "American Idiot" oder "Boulevard of Broken Dreams".

Auf der Sahara-Stage sorgte das Berliner Kollektiv Keinemusik am Abend für ein pulsierendes Klanguniversum, während Rapper Travis Scott (33) den zweiten Festivaltag als Headliner auf der Main Stage abrundete.

Kylie Jenner und Timothée Chalamet turteln bei Coachella

Unter die Festivalbesucher mischen sich auch dieses Jahr wieder zahlreiche Stars. Unter anderem wurden Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) Hand in Hand bei ihrer Ankunft fotografiert und später beim Set von Charli xcx turtelnd in der Menge gesehen. Beim Headliner-Auftritt von Travis Scott wurden später Justin und Hailey Bieber gemeinsam mit Tate McRae und Kid Laroi entdeckt.