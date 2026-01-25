Gil Ofarim gestand dunkle Gedanken, Hardy Krüger sprach über den Tod seines Sohnes und seine Alkoholsucht, Mirja du Mont offenbarte ihre Panikstörungen: Tag 2 im Dschungelcamp wurde zur emotionalen Achterbahn - und endete mit einem Prüfungs-Desaster.
Emotionen pur an Tag 2 im australischen Busch: Die Samstagsfolge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL, auch bei RTL+ abrufbar) hatte es in sich. Während die Promis ihre dunkelsten Geheimnisse offenbarten, endete die Dschungelprüfung in einem beispiellosen Fiasko.