Gil Ofarim gestand dunkle Gedanken, Hardy Krüger sprach über den Tod seines Sohnes und seine Alkoholsucht, Mirja du Mont offenbarte ihre Panikstörungen: Tag 2 im Dschungelcamp wurde zur emotionalen Achterbahn - und endete mit einem Prüfungs-Desaster.

Emotionen pur an Tag 2 im australischen Busch: Die Samstagsfolge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL, auch bei RTL+ abrufbar) hatte es in sich. Während die Promis ihre dunkelsten Geheimnisse offenbarten, endete die Dschungelprüfung in einem beispiellosen Fiasko.

Den Anfang machte Ariel (22), die Eva Benetatou (33) wegen deren Affäre mit Samira Yavuz' (32) Ex-Mann Serkan Yavuz (32) in die Mangel nahm. "Wenn ich einen verheirateten Mann mit Ring am Finger sehe und der mich anmacht, dann bin ich abgeturnt und denke mir: 'Was für ein Widerling!'", stellte die Schweizerin unmissverständlich klar. Besonders emotional wurde sie dabei: "Ich wurde selbst betrogen, als ich eine frische Mama wurde. Ich weiß, wie schlimm das ist und was das kaputt macht in dir."

Eva versuchte sich zu verteidigen, doch auf einen gemeinsamen Nenner kamen die beiden nicht. "Das sind ganz unterschiedliche Geschichten. [...] Das geht euch alle gar nichts an", stellte sie im Gespräch klar. Mirja du Mont (50) erklärte sie anschließend, dass sie sich bei Samira entschuldigt habe und warf ihr vor: "Samira haut drauf. Das ist Hetze und ganz klar Rufschädigung." Samira stellte indes im anderen Camp klar: "Serkan hatte nicht nur einen Seitensprung mit Eva, da gab es sehr viele und zu allen möglichen Zeitpunkten."

Tränen um verstorbenen Vater und verlorenes Kind

Als Teamchef Umut Tekin (28) die Luxusartikel ins Camp brachte, wurde es richtig emotional. Auf Kissen waren die Gesichter der Liebsten abgebildet - bei Ariel löste das Bild ihres verstorbenen Vaters Tränen aus. Dann überraschte Umut mit einem schmerzhaften Geständnis: "Mir hat mal jemand eingeredet, dass ich kein guter Vater sein könnte, dass ich niemals ein Kind finanzieren könnte und dass ich niemals der Vater ihres Kindes werden könnte, und dann hat sie es abgetrieben." Der 28-Jährige fügte hinzu: "Gerne hätte ich dieses Kind jetzt an meiner Seite."

Beim Abwasch packte "Bauer sucht Frau"-Patrick Romer (30) über seine Ex-Beziehung zu Antonia Hemmer (25) aus. Sie habe schon vor der Sendung Kontakt zu ihm gesucht und wollte sich vorab treffen. Auch nach der Show hätte sie nicht locker gelassen, "aber ab dem Moment, wo ich ihr die Chance gegeben habe, hat sie mir die Liebe entzogen." Er hätte sich nicht mehr geliebt gefühlt und sei schließlich fremdgegangen.

Mirjas schmerzhafter Weg

Schauspielerin Mirja offenbarte ihre jahrelangen Angst- und Panikstörungen nach einem Hörsturz: "Ich hatte 40 Jahre das geilste Leben, ich hatte vor gar nichts Angst. Und dann war mein Leben vorbei." In der Therapie kam die erschütternde Erkenntnis: "Da ist mir aufgefallen: Weil ich mich nicht mag! Weil ich mich nicht leiden kann." Mit Tränen in den Augen erklärte sie, warum sie ins Dschungelcamp kam: "Hier dabei zu sein, ist der Versuch, zu gucken, wie weit ich meinem Unterbewusstsein in den Arsch treten kann."

Während Musiker Gil Ofarim (43) sich weiterhin nicht zum Leipzig-Vorfall äußern wollte, sprach er über die Probleme, die sich danach ergeben hatten: Wegen seiner Geldsorgen musste er geliebte Gegenstände verkaufen, wegziehen und nun jedes zweite Wochenende 1400 Kilometer zu seinen Kindern pendeln. Auch psychische Probleme schlossen sich an: Erst habe er sich in den Alkohol geflüchtet, schließlich acht Monate in einer Klinik verbracht. "Es gab Momente, wo ich mich fragte, wozu das alles noch...", so Gil.

Auch Hardy Krüger (57) öffnete sich und berichtete von einem furchtbaren Unglück: Sein acht Monate alter Sohn starb an plötzlichem Kindstod, während er neben ihm lag. "Man weiß nicht wohin mit den ganzen Gefühlen, die man hat und das bricht einen", so der Schauspielstar. Anschließend entwickelte er eine Alkoholsucht: "Du wachst morgens auf und bist schon auf Entzug, da musst du erstmal etwas trinken." Sein Konsum steigerte sich dramatisch: "Irgendwann bist du dann bei sieben Flaschen Wein. Ein Körper kann so etwas aber nur begrenzt mitmachen." Selbst am Set habe er getrunken, gestand er. Schließlich habe er sich Hilfe geholt und sei in eine Klinik gegangen.

Prüfungs-Desaster mit fatalen Folgen

Gegen all diese Schicksalsschläge sollte die Dschungelprüfung "Wissen macht Bah!" ein Klacks sein. Hubert Fella (58) und Ariel mussten im Teamwork in stinkenden Mülltonnen Sterne sammeln - doch während Hubert zwischen Kakerlaken, Ratten und Krokodilen kämpfte, stand Ariel wie versteinert in der Tonne, schrie ohne Unterbrechung und reagierte auf keine Anweisung. "Ariel, such die Sterne!", brüllte Hubert verzweifelt. Vergeblich.

Das Ergebnis: null von zwölf Sternen. Die Konsequenz trifft jedoch nicht nur ein Camp - die Teams wurden anschließend zusammengelegt. Alle Stars müssen nun gemeinsam hungern.