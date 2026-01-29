Tag sieben in Australien: Ariel springt in Dschungelcamp über Schatten und holt Sterne

Überraschung an Tag sieben im Dschungelcamp: Eva entschuldigt sich bei Ariel. Die springt über ihren Schatten und nimmt die Entschuldigung an - wenn auch nur zum Schein. Später wächst Ariel über sich hinaus. Gil Ofarim schweigt sich weiter aus.

Der Fremdgeh-Konflikt zwischen Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) bestimmt bisher die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (ab 20:15 Uhr bei RTL und via RTL+). Vor allem, seit sich Ariel (22) als knallharte, moralisch unanfechtbare Aufklärerin auf Samiras Seite geschlagen hat.

Endet dieser Handlungsstrang am siebten Tag des Dschungelcamps nun? Eva entschuldigt sich am Donnerstag (ab 20:15 Uhr bei RTL und via RTL+) jedenfalls bei Ariel. Dafür, dass sie in einem Streitgespräch deren kleine Tochter erwähnt hatte. Ariel nimmt die Entschuldigung an und bittet im Gegenzug um Verzeihung, Eva als "Schmutz" bezeichnet zu haben.

"Schmutz" ja, "Schlampe" nein

Als "Schlampe" habe sie Eva aber nie tituliert. Darauf legt sie Wert, schließlich wäge sie jedes Wort mit der Goldwaage ab. Doch Eva geht es nicht um die konkrete Wortwahl, sondern um den Inhalt.

Ist zwischen den beiden Frauen also alles okay? Wenn es nach Eva geht, schon. Doch Ariel schlägt im Dschungeltelefon einen anderen Ton an. Sie unterstellt Eva unlautere Absichten: "Wir haben Tag sechs im Dschungel und bald sind die Rauswahlen. Eva muss sich jetzt natürlich Gedanken machen, ansonsten könnte es für sie knapp werden". Auch Ariels Vertraute Samira glaubt nicht an die Läuterung von Eva, mit der ihr Ex Serkan sie betrogen hatte. "Es ist eine Lüge. Sie meint nichts ehrlich und ernst. Es ist ihr scheißegal", sagt sie zu Ariel.

Gil Ofarim schweigt auch über Trennung

Über seine falschen Antisemitismus-Vorwürfe schweigt Gil Ofarim (43) bekanntlich aus (angeblich) juristischen Gründen. Aber auch sonst gibt sich der Sänger im Dschungelcamp schmallippig. Als Simone Ballack (49), die seine Ex-Ehefrau kennt, ihn nach den Gründen für ihre Trennung fragt, bleibt Gil nebulös. "Ich habe gesagt, das, was passiert ist, war nicht unsere Entscheidung. Die Entscheidungen treffen in den meisten Fällen die Jugendämter und die Richter!", raunt er.

Simone könnte auspacken, aber auch sie hält sich bedeckt. "Ich kann nichts sagen, aus einem Grund, den kann ich euch erst danach erzählen, weil es da eine Überschneidung mit meinem Privatleben gibt", sagt sie. "Was ist das für eine Staffel, in der keiner quatscht? Was ist das denn? Wieso redet hier keiner?", beschwert sich Samira.

Traurige Geistergeschichte

Simone erzählt dafür ausführlich von der Nacht, in der ihr Sohn Emilio mit 18 Jahren gestorben ist. Er kam vor drei Jahren bei einem Unfall in Portugal ums Leben, während seine Mutter in Deutschland war. In der Unglücksnacht habe sie im Haus "ganz laute Geräusche gehört". Sie hörten erst auf, als sie den Anruf mit der Nachricht vom Tod ihres Sohnes bekam. Sie glaubt nun, dass Emilio als Engel oder Energie über sie wache.

Hardy Krüger Jr. (57) spricht mit Patrick Romer (30) über den Tod seines Vaters, des auch in Hollywood erfolgreichen Schauspielers Hardy Krüger Senior. Über die Umstände des Todes weiß er nichts, seine Stiefmutter hält ihn angeblich von allen Informationen fern. Krüger Jr. kennt nicht einmal die Todesursache von seinem Vater, der am 19. Januar 2022 in Kalifornien starb.

146 Regelverstöße

Was war sonst noch los am Donnerstag im Dschungelcamp? Das selbsternannte "Team Chaos" aus Nicole Belstler-Boettcher (62) und Umut Tekin (28) kommt mit leeren Händen von der Schatzsuche. Dafür mit blutigen Knien. Nicole ist auf einer Brücke gestürzt.

Im Camp wartet für Raucherin Nicole der nächste Nackenschlag. Den Campern werden die Zigaretten entzogen. Die Strafe für ihre zahlreichen Regelverstöße, 146 an der Zahl. Unter anderem zeigen die Stars zu wenig Respekt vor Flora und Fauna von Australien. So hat Bauer Patrick ohne Not ein Krabbeltier zertreten und ins Lagerfeuer geworfen.

Neun Sterne für Ariel

Ariel tritt zu ihrer siebten Dschungelprüfung an. Diesmal alleine. "Ich bin stark und voller Energie! Ich steigere mich jetzt und es werden mehr als vier Sterne", verspricht sie, angestachelt von dem Sadismus der Zuschauer, die sie immer wieder in die Schlacht schicken. Die Schweizerin muss sich in 40 Meter Höhe über wackelige Bretter hangeln und Sterne sammeln.

Ariel holt nicht vier Sterne, sondern neun. Die Moderatoren Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) freuen sich ohne jede Ironie für die bisherige Antiheldin der Staffel. Mit "Stolzgefühlen" kehrt Ariel ins Camp zurück. Dort zieht sie die älteste Dschungelcamp-Nummer aller Zeiten ab. Sie behauptet zunächst, die Prüfung nicht angetreten zu haben. Doch keiner glaubt ihr. Die Mitbewohner feiern sie.

Doch für die Zuschauer ist Ariel noch nicht auserzählt. Sie muss auch morgen in die Dschungelprüfung. Zum neunten Mal hintereinander, damit hat sie den Rekord von Gisele Oppermann aus Staffel 13 eingestellt. Alleine ist sie diesmal in der Prüfung nicht. Sie muss mit dem "Verbrecher" (Ariel) Gil antreten.