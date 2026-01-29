Tag sieben in Australien: Ariel springt in Dschungelcamp über Schatten und holt Sterne

Überraschung an Tag sieben im Dschungelcamp: Eva entschuldigt sich bei Ariel. Die springt über ihren Schatten und nimmt die Entschuldigung an - wenn auch nur zum Schein. Später wächst Ariel über sich hinaus. Gil Ofarim schweigt sich weiter aus.
Der Fremdgeh-Konflikt zwischen Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) bestimmt bisher die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (ab 20:15 Uhr bei RTL und via RTL+). Vor allem, seit sich Ariel (22) als knallharte, moralisch unanfechtbare Aufklärerin auf Samiras Seite geschlagen hat.