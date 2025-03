Tag gegen Rassismus in Ludwigsburg: Die Familie Oppenheimer: Lesung von Briefen aus der NS-Zeit

Tag gegen Rassismus in Ludwigsburg

1 Die Familie Oppenheimer verloren nach der Machtergreifung ihre Tabakfabrik, ihr Ansehen und ihr Zuhause. Foto: Archiv Oppenheimer

Im Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg findet am Mittwoch, 19. März, um 18.30 Uhr eine szenische Lesung des Buches „Oppenheimer – Briefe einer jüdischen Familie gegen das Vergessen“ statt.











In Anton Ottmans 2024 erschienenen Werk „Oppenheimer – Briefe einer jüdische Familie gegen das Vergessen“ bietet der Autor einen Einblick in das Leben einer Familie, die durch den Holocaust zerrissen wurde – aber nie den Zusammenhalt verlor. Die aus dem Rhein-Neckar-Kreis stammende Familie Oppenheimer lebt bis 1933 gut und glücklich, Vater Leopold leitet eine Tabakfabrik in Heidelberg.