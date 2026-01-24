In der ersten Dschungelcamp-Folge der 19. Staffel sorgte der umstrittene Kandidat Gil Ofarim für ein frostiges erstes Kennenlernen. In einer starken Essensprüfung wurde eine Camperin zur großen Gewinnerin.

Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist am Freitagabend gestartet (RTL, auch bei RTL+ abrufbar). Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57) meldeten sich aus Down Under und kündigten sogleich die Vorstellung des umstrittensten Kandidaten des diesjährigen Dschungelcamps an.

Kühles Aufeinandertreffen Er machte beim Kennenlernen den Anfang: Gil Ofarim (43). Er habe so viel mehr zu geben, als das, wofür er gerade bekannt sei, erklärte der Musiker, der 2021 für einen Skandal gesorgt hatte, als er einen Mitarbeiter eines Hotels fälschlich des Antisemitismus beschuldigt hatte. Bald kamen Zweifel an Ofarims Behauptungen auf. Vor Gericht gab er erst 2023 zu, gelogen zu haben.

"Ich habe viel von dir gehört. Leider gar nichts Gutes", gab "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer (30) sofort seine Meinung über Ofarim ab. Ob er sein Verhalten nicht im Dschungel aufarbeiten wolle? "Ich würde gerne viel erzählen, aber ich darf nicht", gab Ofarim seinem Mitstreiter zu verstehen. Er könne die Zeit nicht zurückdrehen, "ich kann es nicht ungeschehen machen, aber ich entschuldige mich für die Art und Weise, wie ich es gemacht habe", deutete der Sänger Reue höchstens an. Reality-Dauergast Umut Tekin (28) ist ebenfalls kein Fan des Musikers: "Ich gebe dir aus Respekt die Hand, auch wenn ich scheiße finde, was du gemacht hast."

Schauspielerin Mirja du Mont (50), die zu ihrem Unmut sogleich auf ihren Ex-Mann Sky du Mont (78) angesprochen wurde, Reality-Rebellin Ariel (22), die wenig von ihren Mitstreitern hält oder erst gar nicht kennt, und Schauspielstar Hardy Krüger (57) gehörten ebenfalls zur ersten Runde. Eine fehlte noch.

Sieben gegen fünf

Auf ein brisantes Aufeinandertreffen mussten die Zuschauer zunächst warten: "Ihr könnt so viel mehr über mich erfahren als irgendwelche Skandale", gab Reality-Sternchen Eva Benetatou (33) zu verstehen. Sie sollte eigentlich auf Rivalin und Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Samira Yavuz (32) treffen. "Muss man sich halt mal eine Bank weiter wegsetzen", gab sich Benetatou als Affäre von Yavuz' Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) gelassen.

"Es hat mich meine Familie gekostet", zeigte sich Samira in ihrem Vorstellungsvideo hingegen unversöhnlich. Sie nutzt jedoch auch die Aufmerksamkeit, für die die Affären-Schlagzeilen sorgten. Mit dem Dschungelcamp und einem bereits absolvierten "Playboy"-Shooting sei jetzt "my time to shine", erklärte sie.

Yavuz wurde zunächst in eine Gruppe mit Ex-"Marienhof"-Star Nicole Belstler-Boettcher (62), Unternehmerin Simone Ballack (49), Schauspieler Stephen Dürr (51) und Matthias Mangiapanes (42) Ehemann und "Hot oder Schrott"-Star Hubert Fella (58) gesteckt. Der Grund: Mit einem Helikopter ging es für sie auf den Weg in das Camp "Snake Rock" und nicht in die gewohnte Camp-Umgebung.

Nachdem die fünf, in Gelb und Rot gekleidet, ihre erste Sternen-Prüfung absolviert hatten und dabei nur zwei Sterne holten, zogen sie ins Ableger-Camp. Ballack zeigte sich "nicht begeistert" und wolle ins "richtige Camp", nörgelte sie. Mit kläglichen Versuchen beim Entfachen des Feuers und einer ersten Nackedei-Duscheinheit von Stephen Dürr weihten sie ihr Lager schließlich ein.

Gruppe eins, wie gewohnt mit blauen und roten Outfits ausgestattet, bezog indes das Normalo-Camp. Nachdem die Schmuggelware konfisziert wurde - Ariel versteckte eine Wimpernbürste in ihren Haaren, Umut ein Feuerzeug in seiner Unterhose - folgte für die sieben Stars noch ein Bungee-Sprung, der ihnen einen Stern und damit eine erste Mahlzeit sichern sollte. Eva Benetatou musste bei der Höhe allerdings passen.

Am Campfeuer kam es zu ersten Beichten und emotionalen Gesprächen. Krüger etwa berichtete von seinem Leben ohne Alkohol, der ihm in der Vergangenheit beinahe ein Organversagen eingebracht hätte. "Du zerstörst dich damit", mahnte er vor dem übermäßigen Konsum. Auch habe er früher "geraucht wie ein Schlot".

Von Krüger auf den Hotel-Skandal angesprochen, erklärte Ofarim erneut, dass er "nicht drüber reden" darf und eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben habe. Dabei deutete er an, dass sein Schweigen auch mit seinen Kindern zu tun haben könnte. "Ich möchte meine Kinder wiedersehen. Meine Kinder bedeuten mir alles."

Schweigen will auch Eva Benetatou. "Ich will darüber nicht reden, ich musste so viel einstecken, ich habe keine Ehe zerstört", erklärte sie Ariel über die Affären-Schlagzeilen und die Öffentlichmachung ihrerseits. "Ich habe mich meinem Fehler gestellt." Jetzt wünsche sie sich "nur eine faire Chance".

Auch der erste Konflikt durfte nicht fehlen: Nach dem Zertreten einer vermuteten Kakerlake auf Seiten von Landwirt Patrick Romer, echauffierte sich Ariel über seine Brutalität und startete eine Diskussion über das Töten von Tieren. Ihr Urteil über den TV-Bauern: "Ein richtig ekelhafter Mensch."

Würgende Promis, eine Heldin und die nächsten Prüflinge

Am Ende kam es zum ersehnten Aufeinandertreffen der beiden Teams. Bei der Essensprüfung "Die Unfair-Räter", in Anlehnung an die RTL-Strategieshow "Die Verräter", wurden den zwölf Stars wieder einmal allerlei Dschungel-Köstlichkeiten kredenzt. Auf den Teller kamen Büffelhoden, Kuhzitze oder pürierter Ziegenmagen.

Wie gewohnt wurde gejammert und gewürgt, was das Zeug hält. Jedoch zeigten sich die meisten Camperinnen und Camper tapfer, sodass jedes Team nur einen Stern verlor (durch Ariel und Samira). Nur eine Gruppe konnte seine Sterne jedoch wirklich erspielen. Das Duell Eva gegen Hubert brachte die Entscheidung: eine Huntsman-Spinne samt Brutsack konnte die Reality-Kandidatin schneller verschlingen, die sechs Sterne gingen ans Normalo-Lager.

Die Entscheidung über die nächste Dschungelprüfung fiel ebenso: Hubert Fella aus Team Gelb muss gegen Ariel aus Team Blau antreten. Am zweiten Tag sollen die Camps laut Köppen zudem wieder zusammengelegt werden. Die nächste Dschungelcamp-Ausgabe erfolgt bereits am Samstag zur Primetime.