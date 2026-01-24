In der ersten Dschungelcamp-Folge der 19. Staffel sorgte der umstrittene Kandidat Gil Ofarim für ein frostiges erstes Kennenlernen. In einer starken Essensprüfung wurde eine Camperin zur großen Gewinnerin.
Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist am Freitagabend gestartet (RTL, auch bei RTL+ abrufbar). Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57) meldeten sich aus Down Under und kündigten sogleich die Vorstellung des umstrittensten Kandidaten des diesjährigen Dschungelcamps an.