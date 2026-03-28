Tag des Unkrauts: Auf jeden Fall gehört das Wort Unkraut gestrichen

Sehnsüchtig warten viele auf die Schmetterlinge - doch in ihre Gärten pflanzen sie Hortensien und Forsythien. Vielen Hobbygärtnern dürfte nicht klar sein, wie herzlich wenig das für Insekten bringt.
Berlin - Bunte Schmetterlinge an den ersten Blüten, Vogelgezwitscher am Morgen und dicke Hummelköniginnen auf Nestsuche: Das typische Frühlingsgefühl entsteht auch durch die kleinen Lebewesen um uns herum. Bei vielen Gärten allerdings bekommt man den Eindruck, die bunten Flatterlinge und Sangeskünstler seien dort unerwünscht: So bunt die Beete wirken mögen, sind sie für Lebewesen doch eine lebensfeindliche Wüste. Gezüchtete Schmuckstauden und exotische Sträucher bieten oft kaum oder gar keine Nahrung für heimische Insekten, wie Bettina de la Chevallerie, Geschäftsführerin der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft 1822 (DGG 1822), erklärt.