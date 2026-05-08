Tag des Sieges: Putins Militärparade steht im Zeichen der Angst

Wie jedes Jahr feiert Moskau den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Doch dieses Jahr ist vieles anders. Der Sieg über die Ukraine ist fern, die Furcht vor Anschlägen wächst.
Die Humoristen haben schon zugeschlagen. Da ist Vladimir Putin auf der Ehrentribüne am Roten Platz, mal geschützt durch ein Fischernetz, mal durch eine Art Einkaufswagen. KI machts möglich. Der Kreml-Herrscher, so die Botschaft, hat Angst. Angst davor, dass bei der Militärparade zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland ein ukrainisches Störfeuer die gute Stimmung trüben könnte. Sei es aus der Luft per Drohne, oder vom Boden aus, in Form eines Anschlages.