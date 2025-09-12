Tag des offenen Denkmals: Seltene Einblicke in Schwarzen Adler – und vier weitere Tipps rund um Leonberg

Der Tag des offenen Denkmals steht vor der Tür. In und um Leonberg sind am Sonntag einige geschichtsträchtige Gebäude mit besonderen Aktionen mit dabei.

Beim Tag des offenen Denkmals werden altehrwürdige Gebäude und Gemäuer präsentiert, die sonst verschlossen sind. Auch in Leonberg und Umgebung gibt es an diesem Sonntag, 14. September, für Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit für einen Blick hinter die historischen Kulissen. Koordiniert wird der Tag von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Tipp 1: Schwarzer Adler in Leonberg, das älteste Gebäude der Stadt In Leonberg macht der Schwarze Adler mit. 1350 wurde das Haus in der Graf-Ulrich-Straße erstmals erwähnt und ist nachweislich das älteste Gebäude der Stadt. Zum Tag des offenen Denkmals gibt es drei Führungen durch den stehenden und liegenden Dachstuhl.

Sie beginnen um 11, 13 und 14 Uhr und dauern etwa 30 Minuten.

Eine Anmeldung ist bei Kurz Welz (Telefon: 07152/94 90 27; E-Mail: slydam69@googlemail.com) möglich.

Tipp 2: Zwei Veranstaltungen in Weil der Stadt

In Weil der Stadt gibt’s am Sonntag um 14 Uhr eine Führung durch das Kloster, das als Kapuzinerhospiz im Dreißigjährigen Krieg gegründet wurde.

Die Dauer beträgt 40 Minuten.

Kontakt: Josef Baur (E-Mail: josef.g.baur@t-online.de).

Zuvor, am Samstag, lädt die Schmidt-Adler-Stiftung von 17 Uhr an ins Sailerstüble, in den Sailerturm und zur beleuchteten Stadtmauer ein. „Essen und Trinken in stimmungsvoller Atmosphäre“, heißt es in der Ankündigung. Zum eigentlichen Tag des offenen Denkmals ist wegen einer geschlossenen Veranstaltung diesmal nicht geöffnet.

Auch das Schloss in Heimsheim ist Teil des Tages des offenen Denkmals. Foto: Simon Granville

Tipp 3: Führung durch das Graevenitz’sche Schloss

In Heimsheim gibt es am Sonntag Führungen durch das 1729/1730 erbaute Graevenitz’sche Schloss – von 11 bis 17 Uhr siebenmal zu jeder vollen Stunde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Tipp 4: Hoch hinaus auf den Kirchturm in Weissach

Zwei Führungen durch den im 13. Jahrhundert erbauten Wehrkirchbereich gibt es in Weissach am Sonntag um 11.30 und um 14.30 Uhr. Dauer: jeweils rund 75 Minuten. Im Weissacher Teilort Flacht finden zwei Führungen (11.30 und 14.30 Uhr) durch die Laurentiuskirche statt – was auch einen Aufstieg auf den Turm beinhaltet.

Tipp 5: Bildvortrag zu Fensterbildern in Korntal-Münchingen

In Korntal-Münchingen bietet sich die Gelegenheit zu einem Bildvortrag von Ewald Gaukel und Rotraud Völlm zu den Fensterbildern der Münchinger Johanneskirche. Termine: 15 und 17 Uhr, Dauer jeweils 50 Minuten. Der Vortrag zu den Fensterbildern von Künstler Wolf-Dieter Kohler wird musikalisch begleitet. Von 14 bis 17 Uhr gibt es außerdem Kaffee und Kuchen im Johann-Flattich-Haus in der Kirchgasse 6.