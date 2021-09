12 Prächtiger Bau: Das Schloss Weißenstein öffnet am 12. September von 14 bis 18 Uhr. Foto: Gottfried Stoppel/Stoppel

Region Stuttgart - Bauwerke, in die man sonst nicht hinein darf – und Orte, die man normalerweise wohl nie besuchen würde. Das ist möglich an diesem Sonntag, 12. September. Denn der Tag des offenen Denkmals steht an; dieses Jahr unter dem Motto „Sein und Schein – in Archäologie und Bau- und Kunstdenkmalpflege“. Es soll unter anderem um Mythen, Legenden und Handwerkskünste gehen, die unser Auge täuschen.

Für einige Veranstaltungen muss man sich anmelden

Grundgedanke dieses Tages ist es, einmal im Jahr historische Gebäude und Orte für Besucherinnen und Besucher zu öffnen, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind. Einige Objekte wie Bahnhöfe sind freilich immer geöffnet, allerdings gibt es dann am Tag des offenen Denkmals spezielle Führungen zur Bauweise und Geschichte.

Allein in Baden-Württemberg können an diesem Tag mehr als 300 Denkmale besichtigt werden, dazu kommen einige digitale Veranstaltungen. Für einige Führungen muss man sich vorher anmelden, was bereits möglich ist. Mehr Infos zur Anmeldung gibt es hier. Es gelten die 3G-Regel und die üblichen Abstands- und Hygienemaßnahmen. Zudem dürfen Besucherinnen und Besucher mit Erkältungssymptomen nicht teilnehmen.

