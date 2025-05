Tag der Wissenschaft: Die Uni Stuttgart öffnet ihre Türen

Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, Luft- und Raumfahrt oder Nachhaltigkeit – das sind nur einige der Themen beim diesjährigen Tag der Wissenschaft der Uni Stuttgart am Samstag, 24. Mai. Zwischen 13 und 19 Uhr können sich Besucher bei mehr als 270 Veranstaltungen und Vorträgen auf dem Campus in Stuttgart-Vaihingen über Forschung und Lehre an der Uni Stuttgart informieren und Wissenschaft unmittelbar erleben.

An vielen Stationen kann man selbst aktiv werden. Besucher können zum Beispiel in virtuelle Welten eintauchen, ausprobieren, wie man mit Hilfe einer KI Bilder im Stil großer Meister malen kann – oder was man mit hochempfindlichen Quantensensoren anstellen kann. Die Uni rechnet wieder mit mehreren Tausend Besuchern. „Die wichtigste Besuchergruppe sind Familien mit Kindern“, sagt eine Sprecherin.

Kleinsatelliten und klimaneutrales Fliegen

Das Programm umfasst praktisch alle Forschungsgebiete der Uni Stuttgart – etwa Architektur, Chemie, Informatik, Linguistik oder Verfahrenstechnik, um nur einige Beispiele zu nennen. Gut vertreten ist auch der Bereich Luft und Raumfahrt, der an der Uni Stuttgart traditionell eine wichtige Rolle spielt. Besucher können sich etwa über Kleinsatelliten und klimaneutrales Fliegen informieren oder einen Flugsimulator ausprobieren. Studierende der Luft- und Raumfahrt stellen ihre eigenen Projekte vor.

Bei der Kinder-Uni, die sich vor allem an Acht- bis Zwölfjährige richtet, spricht Christina Eisenbart vom Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren über „Coole Kleider für heiße Gebäude“. Dabei zeigt die Wissenschaftlerin, wie sich die Temperaturen in Gebäuden auch in Zeiten der Klimaerwärmung in einem erträglichen Bereich halten lassen. Helfen sollen dabei Stoffe, die ähnlich kühlen wie ein nasses T-Shirt im Sommer. Die Vorlesung beginnt um 13 Uhr im Gebäude Pfaffenwaldring 53.

Infotag für künftige Studierende

Für alle, die sich für ein Studium an der Uni Stuttgart interessieren, findet im Rahmen des Tags der Wissenschaft auch ein Bachelor-Infotag statt, bei dem sich die einzelnen Studiengänge vorstellen.

Das komplette Programm ist unter https://universitaet-stuttgart.lineupr.com/tdw/schedule zu finden und kann auch als App aufs Smartphone geladen werden. Die Veranstaltungen lassen sich darin nach verschiedenen Kriterien filtern – etwa danach, ob sie sich eher an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene oder Fortgeschrittene richten oder ob es sich um eine Vorlesung oder ein Mitmachangebot handelt. Der Eintritt ist frei. Auch eine Anmeldung ist nicht erforderlich.