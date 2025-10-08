Tag der Religionen in Stuttgart: Der Rat der Religionen hat einen neuen Koordinator

Mehr Sichtbarkeit für den Rat in Stuttgart – das wünscht sich Deniz Kiral, der neu gewählte Koordinator. In Zeiten der Polarisierung will er ein Zeichen für Gemeinsamkeit setzen.
Stabwechsel beim Rat der Religionen in Stuttgart: Nach vier Jahren und zwei arbeitsreichen Amtsperioden hat Susanne Jakubowski von der jüdischen Gemeinde ihre Koordinatorenrolle an Deniz Kiral von der Alevitischen Gemeinde abgegeben. Zuvor war Kiral von den Vertretern der 21 im Rat vertretenen Religionsgemeinschaften für zwei Jahre in das Amt gewählt worden.