Tag der Raumfahrt: Was Backnang mit dem Weltall verbindet

Satelliten, Laser und Mars-Träume: Beim „Tag der Raumfahrt“ in Backnang soll Hightech erlebbar werden – und zeigen, wie viel Alltagsleben im All steckt.

„Raumfahrt ist überall“ – unter diesem Motto haben das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt den 28. und 29. März 2025 zum bundesweiten „Tag der Raumfahrt“ ausgerufen. Auch der Rems-Murr-Kreis ist Teil dieser Premiere: In Backnang wird dazu eingeladen, die Technik, Faszination und Relevanz der Raumfahrt hautnah zu erleben. Beteiligt sind Tesat-Spacecom, das Deutsche Zentrum für Satelliten-Kommunikation (DeSK) und das Kino Universum.

Der Auftakt beginnt am Freitag, 28. März, mit einem exklusiven Kinomoment: Das Universum zeigt gleich zwei Vorpremieren des Films „Grüße vom Mars“ – sechs Wochen vor dem offiziellen Bundesstart. Der Film erzählt einfühlsam die Geschichte des autistischen Jungen Tom, der von einer Reise zum Mars träumt. Bewertet wurde das Werk von der Kinder- und Jugendjury der FBW mit Sitz in Backnang – vier von fünf möglichen Sternen vergaben die jungen Kritiker. Wer verkleidet kommt oder ein selbst gemachtes Raumfahrtobjekt mitbringt, erhält eine Preisermäßigung. Die Vorführungen finden am Freitag um 16.30 Uhr und am Samstag, 29. März, um 15 Uhr statt.

Satellitentechnologie bei Tesat-Spacecom

Gleichzeitig öffnet am Freitag auch die Tesat-Spacecom ihre Tore für die Öffentlichkeit. Auf dem Firmengelände an der Gerberstraße erwartet die Besucher laut Angaben des Unternehmens ein spannender Mix aus Experimenten, Exponaten und Begegnungen mit Raumfahrtexperten. Die Teilnahme ist kostenlos, ein Besuch aber nur mit vorheriger Anmeldung (communications@tesat.de) möglich. In jeweils 45-minütigen Zeitfenstern können Interessierte jeden Alters Satellitentechnologie erleben, die sonst im Verborgenen arbeitet – etwa jene, die sichere Kommunikation im All ermöglicht und in mehr als der Hälfte aller aktiven Satelliten weltweit verbaut ist.

Mit Unterstützung des Deutschen Zentrums für Satelliten-Kommunikation wird darüber hinaus der interaktive Showroom vorgestellt. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus der Region erhalten dabei einen vertieften Einblick in die Arbeit des Netzwerks aus Industrie und Wissenschaft. Ziel: Fachkräfte gewinnen, Innovationskraft bündeln – und Begeisterung für den Weltraum wecken.

Entdeckungen für Groß und Klein

Die Veranstalter legen Wert auf niedrigschwellige Zugänge. „Raumfahrt ist nicht nur etwas für Spezialisten“, so ein Sprecher von Tesat. „Viele Alltagsprodukte haben ihre Wurzeln im All – vom Navigationssystem bis zur Matratze.“ Für Kinder unter 16 Jahren ist der Besuch der Tesat-Veranstaltungen allerdings nur in Begleitung eines Erwachsenen möglich.

Mehr Informationen unter: www.tagderraumfahrt25.de