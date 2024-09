Tag der offenen Tür: Zahlreiche Besucher strömen ins Rathaus

Für Doris Rüdiger geht es hoch hinaus. 60,7 Meter ist der Turm des Stuttgarter Rathauses hoch, an dessen Fassade die kommissarische Leiterin des Liegenschaftsamtes im Zuge einer Höhenrettung schweben wird. „Sie sind aber mutig“, sagt Oberbürgermeister Frank Nopper noch zu ihr, kurz bevor es losgeht. Dann bekommt Doris Rüdiger einen Gurt umgelegt und es geht gemeinsam mit einem Spezialisten der Höhenrettung der Stuttgarter Berufsfeuerwehr an einem roten Seil den Turm hinauf in schwindelerregende Höhe und wieder hinunter vor das Stuttgarter Rathaus. „Das war toll, ein echtes Erlebnis“, sagt Rüdiger, als sie wieder festen Boden unter den Füßen hat. „Der Ausblick war toll, und ich habe mich sicher und gut aufgehoben gefühlt.“ Auch Ralf Mellert aus dem Murrtal will hoch hinaus und schwärmt, nachdem er abgeseilt wurde, von dem Erlebnis. „Das war wie ein freier Höhenflug.“

Die Höhenrettung ist ein Programmpunkt beim Tag der offenen Tür im Stuttgarter Rathaus - und für manche wohl der Höhepunkt, der für einen kleinen Adrenalinkick sorgt. Langweilig wird es den Besuchern am Samstag aber auch sonst nicht: Ganze 77 Programmpunkte umfasst die Veranstaltung, wie Oberbürgermeister Nopper in seiner Eröffnungsrede sagte.

Schon zum 7. Mal findet der Tag der offenen Tür statt, der den Bürgerinnen und Bürgern einen Blick hinter die Kulissen der Stadtverwaltung, der städtischen Eigenbetriebe und der Gemeinderatsfraktionen ermöglicht. „Unsere Arbeit ist kein Selbstzweck. Unsere Arbeit ist eine Arbeit für Stuttgart, eine Arbeit im Dienste der Stuttgarter Bürgerschaft“, sagt Nopper in seiner Ansprache. Die Türen des Rathauses stehen an diesem Tag für Besucherinnen und Besucher weit offen.

6500 strömen ins Stuttgarter Rathaus

Und die kommen in großer Zahl: Schon kurz nach der Eröffnung sind die Gänge des Rathauses voll. Im Pater Noster fahren Eltern mit ihren Kindern rauf und runter. Um die Mittagszeit bildet sich schließlich eine Schlange vor dem Haupteingang. Bis zum Ende des Tages besuchen 6.500 Menschen das Rathaus.

Mit Plakaten, Infotafeln und Schaubildern informieren die Ämter die Besucherinnen und Besucher großflächig über ihre Arbeit und für ihre Themen. Am Stand des Schulverwaltungsamtes geht es unter anderem um die Digitalisierung in den Schulen. Beim Statistischen Amt können sich Neugierige an einem Dashboard über Zahlen rund um Stuttgart informieren - zum Beispiel über den häufigsten Vornamen. Das Rosensteinviertel wird hinter dem Rathaus mit einer bunten Wanderausstellung präsentiert. Die Abfallwirtschaft Stuttgart zeigt ihre Fahrzeuge. Und auch zur Internationalen Bauausstellung finden die Bürgerinnen und Bürger Informationen.

Franziska, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, informiert sich am Stand der Mobilitätsberatung über die Angebote in ihrem Stadtteil. Sie ist gekommen, um zu erfahren, was es im Rathaus alles gibt. „Ich bin selbst Bürgerin, aber weiß gar nicht, was hier alles abläuft.“ Besonders interessiert sie sich für den großen Sitzungssaal.

Planetarium, Rollstuhlparcour und Sporthalle im Behördengebäude

Der hat sich im Zuge des Tags des offenen Rathauses in eine Sporthalle verwandelt, in dem die Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden können. Und auch sonst gibt es viele Angebote zum Mitmachen und Erleben.

Das Stuttgarter Planetarium ermöglicht mit einer Himmelssimulation einen Blick in die Sternen. In den Räumen des Referats für Soziales, Gesundheit und Integration von Bürgermeisterin Alexandra Sußmann ist ein Rollstuhlparcours aufgebaut, der auf Barrieren für Menschen im Rollstuhl aufmerksam macht. Hier kann man ausprobieren, wie schwierig es ist, mit einem Rollstuhl durch eine Tür zu fahren oder etwas in der Hand zu transportieren. Auch im Standesamt können die Besucher selbst aktiv werden und in die Rolle eines Standesbeamten schlüpfen – und sich sogar dafür das passende Outfit anlegen.

Der Schreibtisch von OB Nopper fällt ins Auge

Einen exklusiven Einblick gibt es auch in das Büro von Oberbürgermeister Frank Nopper. Viele neugierige Bürgerinnen und Bürger schauen sich seinen Arbeitsplatz an. In seinem Büro fällt der Schreibtisch ins Auge. Er ist erstaunlich aufgeräumt. Das sei vorgetäuscht, sagt der Oberbürgermeister, als er am Ende seiner Turmführung mit einer kleinen Menschentraube in sein Büro kommt. „Der sieht normalerweise nicht so aus, ich erkenne ihn selbst so nicht.“

Der Oberbürgermeister beantwortet auch die Fragen der Besucher. Ein Mann will wissen, ob die Stadt Stuttgart weitere Städtepartnerschaften anstrebe. Er wäre dafür offen. „Aber man muss es auch bedienen können.“ Wie man die vorhandenen Städtepartnerschaften bedienen könne, sei unterschiedlich und hänge auch von der Entfernung ab, antwortet Nopper auf eine weitere Frage zu diesem Thema. „Ist nicht manchmal ein Termin in Heslach wichtiger als in Mumbai?“