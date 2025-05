Tag der offenen Tür: Stadtteilhaus Vaihingen wird eröffnet

1 Ein erster Blick in die neuen Räumlichkeiten an der Doggerstraße 11 Foto: Stadtteilhaus Vaihingen

Die Eröffnung des Stadtteilhauses in Vaihingen wird das an diesem Freitag, 16. Mai, mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Auch der Zauberer Maurice Grange wird zu Gast sein.











Am heutigen Freitag, 16. Mai, eröffnet das vierte Stadtteilhaus Stuttgarts – an der Doggerstraße 11 in Vaihingen. Gefeiert wird mit einem Tag der offenen Tür, bei dem zwischen 14 und 17 Uhr alle Vaihinger eingeladen sind, die neuen Räumlichkeiten zu erkunden. Dabei tritt auch der Zauberer Maurice Grange auf. Das frühere Mütter-Kind-Zentrum (MüZe) an der Ernst-Kachel-Straße ist jetzt im Stadtteilhaus aufgegangen, so bleiben Angebote wie der Krabbeltreff, der Stilltreff und verschiedene andere Gruppen für Mütter und Kinder bestehen. Das Stadtteilhaus will sich aber auch an andere richten, an Jung und Alt, Klein und Groß: Geplant sind Sportangebote, Vorträge zu unterschiedlichen Themen und Kreativwerkstätten. Im Zentrum steht der Offene Treff: Dieser ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Hier sollen sich Menschen treffen, sich kennenlernen und sich austauschen können. Eine Übersicht über die aktuell bereits geplanten Angebote findet sich auf der Internetseite unter www.stadtteilhaus-vaihingen.de. Weiterhin sind auch Ehrenamtliche gefragt, die sich einbringen wollen.