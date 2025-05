Tag der offenen Tür in Göppingen: Klinik-Neubau wird förmlich überrannt

1 Besonderer Service: Die jüngsten Besucher konnten beim Tag der offenen Tür im Neubau des Göppinger Alb-Fils-Klinikums ihre Kuscheltiere „medizinisch versorgen“ lassen. Foto: Giacinto Carlucci

Beim Tag der offenen Tür in Göppingen war gefühlt der komplette Landkreis angetreten, um das Krankenhaus in Augenschein zu nehmen. Licht, Raum und Technik begeistern die Besucher.











Link kopiert



Erste Herausforderung: Wer zum Haupteingang der neuen Göppinger Klinik will, muss sich den Weg bahnen vorbei an leckeren Versuchungen. Eis, Bier, Pizza, Pommes, Burger. Mit Hunger muss also keiner in das neue Klinikum. Samstag waren die Türen weit offen, am ganz offiziellen Tag der offenen Tür, für alle Interessierten. Davon gab es zwischen 11 und 17 Uhr eine ganze Menge, gefühlt war der komplette Landkreis angetreten, um den Neubau des Alb-Fils-Klinikums in Augenschein und auch so ein bisschen in Besitz zu nehmen. „Vorhin im Foyer, das war ein Gänsehaut-Moment“, sagt Kreisrat Hans Zeeb, der auch im Aufsichtsrat des Alb-Fils-Klinikums sitzt: „Die Menschen strömen herein, und man sieht, für wen die Klinik gebaut wurde“. Auch für das neue Gebäude hat Zeeb – er ist Architekt – etwas übrig: „Es ist so hell, überall geht der Blick nach draußen – kein Vergleich mit der alten, engen Klinik“, sagt er.