Tag der offenen Tür in Esslingen: „Keine graue Behörde“ – Was macht eigentlich ein Landratsamt?

144 Millionen Euro hat das neue Esslinger Landratsamt gekostet. Wie hinter der Fassade gearbeitet wird, wurde jetzt beim Tag der offenen Tür erläutert. Es kamen prominente Gäste.
Ein Landratsamt sei „keine graue Behörde“ und Verwaltungsarbeit keinesfalls eine trockene Angelegenheit, beteuerte Esslingens Landrat Marcel Musolf, als er den Tag der offenen Tür eröffnete. Der Neubau in den Esslinger Pulverwiesen sei dafür der beste Beweis: „Hier wurde ein Ort geschaffen, der zeigt, wie modern Verwaltung aussehen kann.“