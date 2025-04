Tag der offenen Tür bei der Leonberger Feuerwehr: Wenn die „Superhelden“ greifbar werden

8 Im Innenhof der Wache zeigt die Feuerwehr spektakuläre Vorführungen. Foto:

Das schöne Sonntagswetter spielt den Leonberger Feuerwehrleuten voll in die Karten. Vor allem Familien mit Kindern strömen in Scharen in die Römerstraße zur Feuerwache. Attraktionen gibt es dort einige.











Auf Kinder – und mit Sicherheit auch auf etliche Erwachsene – übt die Feuerwehr eine große Faszination aus. Sie steht für Abenteuer, Mut, Hilfsbereitschaft, Kameradschaft. Feuerwehrleute fahren mit lauten Sirenen und Blaulicht durch die Straßen, tragen coole Uniformen, retten Menschen und Tiere aus brenzligen Situationen und kämpfen gegen das große, gefährliche Feuer. Für Kinder sind das Superhelden in der echten Welt. Und die Feuerwehrautos sind riesig, die rote Farbe glitzert in der Sonne und das Innenleben der Fahrzeuge steckt voller spannender Technik. Genau das, was kleine Entdecker lieben.