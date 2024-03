Das Interesse ist riesig. Pünktlich zum Beginn der Tage der offenen S21-Baustelle sind am Samstagvormittag hunderte Besucher durch den Eingang zum neuen Bahnhof geströmt. „Die Fortschritte sind deutlich sichtbar“, freut sich Bernhard Bauer. Laut dem Vorsitzenden des Vereins Bahnprojekt Stuttgart-Ulm ist das Interesse der Öffentlichkeit an dem Megaprojekt ungebrochen. Er rechnet damit, dass 2024 – gutes Wetter vorausgesetzt – wie im vergangenen Jahr um die 90.000 Besucher oder mehr die Möglichkeit nutzen, hinter die ansonsten abgesperrten Baustellenzäune zu schauen.

Auf der Baustelle erwartet die Gäste zunächst der entkernte Bonatzbau. „Es bleiben nur die alten Wände stehen“, sagt Bastian Böhm von der DB InfraGO AG – dem Bauherren. Im Bonatzbau hängt derzeit ein gigantisches graues Gerüst, das sich – einem überdimensioniertem Spinnennetz gleich – über die Wände und die Decke erstreckt. Im Boden klafft ein riesiges Loch. Es werden neue Drainagenleitungen gelegt. Böhm betont, dass das Gebäude nach hundert Jahren sanierungsbedürftig gewesen sei. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe man das Gebäude zwar baulich ertüchtigt, die Kriegsschäden seien damals aber nicht ausreichend ausgebessert worden.

Betondach wird noch begrünt

Über einen Verbindungsbau geht es während der Baustellenführung zunächst nach draußen. Dort sind einige der 27 Glasaugen deutlich zu erkennen. „Es hat sich unheimlich viel getan“, sagt der Technische Leiter Mark Thielemann. Das Dach des neuen Bahnhofs sei geschlossen, die letzten Kelche seien betoniert. Das Betondach werde noch begrünt und zukünftig begehbar sein.

Die Lichtaugen zählen zu den architektonischen Höhepunkten des Milliardenprojekts. Zunächst werden für ein Glasauge sieben Einzelelemente auf der Baustelle zusammengesetzt, bevor rund 150 Glaselemente eingebaut werden. Für diese besondere Arbeit haben sich die Projektverantwortlichen eine Fachfirma ins Boot geholt. Das Unternehmen Seele habe bereits an dem Gebäude Sphere in Las Vegas mitgewirkt, berichtet Thielemann.

Die Glasaugen versorgen die neue Bahnhofshalle mit Tageslicht. Über die Gleise sind weitgehend freischwebende Stege geplant, über die die einzelnen Bahnsteige erreicht werden können. Der Betonbau lässt die Dimensionen des zukünftigen Tiefbahnhofes bereits klar erkennen.

Besucher sind dem Projekt größtenteils wohlgesonnen

Zu den ersten Gästen, die bereits deutlich vor der Eröffnung am Eingang waren, zählten Regine und Andi Schweder. Dem Ehepaar ist die Baustelle eigentlich bereits wohlbekannt. Andi Schweder arbeitet als Lastwagenfahrer und liefert regelmäßig große Bauteile aus Tschechien an. „Es ist interessant, mit dem Schwertransport nachts durch Stuttgart zu fahren“, verrät er. Heute möchte das Paar einmal die gesamte Baustelle sehen. „Ich wollte mal nach unten“, sagt Andi Schweder. Die Baustelle mitten in der Innenstadt sei schon eine besondere berufliche Herausforderung. Ob der neue Bahnhof nun ein Gewinn ist oder nicht, da ist sich Regine Schweder nicht sicher. „Das moderne passt hier nicht“, findet sie. „Modern ist schon schön, aber gleich so modern.“

Eine der ersten Anlaufstationen für viele Familien nach dem Einlass ist der Luftballonstand. Immanuel von dem Bussche wartet wenige Meter daneben auf Frau und Kinder. „Für die Kinder ist es spannend, eine so große Baustelle zu sehen“, sagt er. Sie hätten einige Jahre in Stuttgart gewohnt, seien jetzt aber ins Remstal gezogen. Den Fortschritt bei S21 verfolgt der Familienvater weiter. Er ist optimistisch, dass das Projekt zu einem guten Ende gebracht wird und die Stadt insgesamt profitiert. „Stuttgart braucht die Flächen“, sagt er.

„Das Projekt ist langsam auf der Zielgeraden“

Was in der Stadt alles im Zusammenhang mit dem Bahnprojekt noch weiter passieren soll, das können die Besucher an einem der Stände der Projektpartner erfahren. Die Bahn zählt ebenso wie das Land, die Region und die Stadt dazu. Für die Stadt bietet der Tiefbahnhof die Möglichkeit, große innerstädtische Flächen zu bebauen.

Der Vereinsvorsitzende Bauer ist zuversichtlich, dass das Projekt in absehbarer Zeit von der Öffentlichkeit genutzt werden kann. „Im Jahr 2025 werden die ersten Züge rollen“, ist er sich sicher. Die Fortschritte seien auf der Baustelle deutlich zu erkennen. „Das Projekt ist langsam auf der Zielgeraden“, so Bauer.

Tage der offenen Baustelle – Infos

Öffnung

Besucher, die sich selbst vom Baufortschritt überzeugen möchten, haben sowohl am Ostersonntag als auch am Ostermontag zwischen 10 und 17 Uhr die Gelegenheit, die Baustelle zu besichtigen.

Eingang

Wer auf die Baustelle möchte, findet den Eingang westlich des Bonatzbaus. Kosten Die aktuellen Kosten des Projekts werden auf 11,453 Milliarden Euro beziffert. Als im Jahr 1995 eine Rahmenvereinbarung über das Projekt geschlossen wurde, standen noch 2,5 Milliarden Euro als Kosten im Raum.