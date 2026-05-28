Tag der Frauengesundheit : Warum die Medizin Frauen immer noch benachteiligt

Der männliche Körper gilt in der Medizin noch immer als Standard. Das hat fatale Folgen: Frauen erhalten häufiger Fehldiagnosen, Medikamente wirken anders. Die Medizinerin Sriusdiga Manivannan erklärt, warum Frauen bis heute oft falsch diagnostiziert werden - und was sich ändern muss.
Eine Patientin kommt mit Nackenschmerzen in die Notaufnahme. Zunächst wird sie orthopädisch behandelt, mit Schmerzgel und Schmerzmitteln. Erst als sich die Beschwerden verschlimmern, stellt sich heraus: Sie hatte einen Herzinfarkt und muss auf die Intensivstation. Solche Fälle stehen exemplarisch für ein Problem, das in der Medizin lange unterschätzt wurde - die Gender Data Gap.