Tag der Frauengesundheit: Ärzte wünschen sich mehr Fokus auf Geschlecht in der Medizin

Zum Internationalen Tag der Frauengesundheit legt der AOK-Bundesverband eine Umfrage vor: Geschlechterspezifische Medizin ist weiterhin die Ausnahme, nicht die Regel.
Medizinische Behandlungen in Deutschland richten sich aus Sicht vieler Ärztinnen und Ärzte noch unzureichend nach dem Geschlecht der Patienten. In einer forsa-Umfrage für den AOK-Bundesverband sprechen sich 87 Prozent dafür aus, geschlechtsspezifische Aspekte stärker in den medizinischen Leitlinien zu berücksichtigen. Leitlinien sind wissenschaftlich fundierte Entscheidungshilfen für medizinisches Personal bei der Behandlung von Patienten.