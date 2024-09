Grundsätzlich ist die Festlegung von Feier- und schulfreien Tagen Sache der einzelnen Bundesländer. Das gilt prinzipiell auch für die 9 bundesweiten Feiertage, die allerdings durch die Sonn- und Feiertagsgesetze der Länder bundeseinheitlich geregelt sind (1).

Am Tag der Deutschen Einheit ist schulfrei

Schülerinnen und Schüler haben am Tag der Deutschen Einheit in ganz Deutschland schulfrei. In den meisten Regionen in Deutschland stehen den einzelnen Schulen zusätzlich auch bewegliche Ferientage zur Verfügung, sodass Schüler oft auch an Brückentagen schulfrei haben (2). Da der Tag der Deutschen Einheit dieses Jahr auf einen Donnerstag fällt, könnte es somit an vielen Schulen der Fall sein, dass auch Freitag, der 04. Oktober 2024 schulfrei ist. Ob das der Fall ist, entscheiden allerdings die einzelnen Schulen in Absprache mit den umliegenden Schulen, damit Familien mit mehreren Kindern auf verschiedenen Schulen weniger Umstände haben. In den nächsten Jahren fällt der Tag der Deutschen Einheit auf folgende Wochentage:

Donnerstag, der 03. Oktober 2024

Freitag, der 03. Oktober 2025

Samstag, der 03. Oktober 2026

Feiertage in anderen Bundesländern:

Warum feiert man den Tag der Deutschen Einheit?

Am Tag der Deutschen Einheit wird die Wiedervereinigung von Ost- (DDR) und Westdeutschland gefeiert, welche mit dem Einigungsvertrag vom 03. Oktober 1990 in Kraft trat und die Teilung Deutschlands nach 45 Jahren beendete. Somit wird der bundesweite Feiertag 2024 zum 33 Mal gefeiert. Bis zum Jahr 1990 wurde der Tag der Deutschen Einheit am 17. Juni gefeiert, da an diesem Tag im Jahr 1953 rund eine Million Menschen (3) in Ost-Berlin und in der DDR gegen die damaligen politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse demonstriert haben.