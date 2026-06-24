Tag der Architektur 2026: Stuttgarter Architekten zeigen Tiny Houses und preisgekrönte Bauten

Einblicke erwünscht: interessante Wohnhäuser und andere geglückte Bauprojekte sind von außen – und innen – beim Tag der Architektur 2026 zu besichtigen. Wohin geht’s in Stuttgart?
Angesichts der Temperaturen wäre ein Besuch des preisgekrönt sanierten Bad Berg ein gutes Ziel für den diesjährigen Tag der Architektur am 27. Juni gewesen, doch das wird derzeit repariert, da während einer Wartungsarbeit die Technik zerstört wurde. Dafür können die Besucher bei den von der Architektenkammer Baden-Württemberg organisierten Besichtigungstouren prüfen, welche Gebäude der Hitze trotzen und zugleich erfahren, wie gelungene Zweifamilienhäuser, Tiny Houses, Mehrfamilienhäuser, Wohntürme entstehen.