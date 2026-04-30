Tag der Arbeit: Wenn in Deutschland die Hütte brennt

Der Tag der Arbeit ist in diesem Jahr mehr als überkommenes Protestritual. Verstärkte Verteilungskämpfe deuten sich an, da kommt es auch auf die Gewerkschaften an, meint unser Autor.

Wenn die Krisen- und Reformdebatten alleiniger Maßstab wären, dann müssten die Straßen und Plätze der Republik am 1. Mai dicht gefüllt sein mit protestierenden Menschenmassen. Etliche Errungenschaften der Arbeitnehmer – erworben in langen Jahren des Wohlstandsgewinns – stehen zur Disposition. Doch die Mobilisierungsfähigkeit der Gewerkschaften am Tag der Arbeit ist begrenzt, weil sie in harter Konkurrenz zum Freizeitbedürfnis der Menschen steht, gerade zu Beginn eines langen Wochenendes. Daher ist viel Folklore, aber kein überwältigendes Aufbegehren zu erwarten.

Mehr als ein Protestritual Doch steht mehr als ein Demonstrationsritual an. Es geht um Einschnitte bei der sozialen Sicherung, bei Gesundheit und Rente, bei den Arbeitszeiten – um den Schutz von Arbeitnehmerrechten oder den Abbau von Vergünstigungen, die sich zumindest Teile der Wirtschaft nicht mehr leisten können.

Was sich die Bundesregierung von all dem tatsächlich zutraut, ist noch offen, doch gerade dies offenbart den Einfluss der Straße. Kanzler Friedrich Merz erweckt trotz mancher Sprüche gerade nicht den Eindruck, als wolle er über alle Widerstände der Arbeitnehmerschaft hinweg regieren. Insofern sollte er sich auch nicht die unnötige Provokation zu eigen machen, den 1. Mai als gesetzlichen Feiertag streichen zu wollen.

SPD im Koalitionsdilemma

Die Gewerkschaften bedrängen die SPD, sich einem Sozialstaatsabbau zu widersetzen. Das Problem: Während IG Metall, Verdi und Co ihre Klientel im Blick haben, laufen den Genossen die Wähler davon. 37 Prozent der (Fach-)Arbeiter haben laut Meinungsforschern zufolge bei der Landtagswahl im Südwesten die AfD gewählt – während die SPD in ihrer einstigen Kernzielgruppe nur noch fünf Prozent erreichte. Die Sozialdemokratie wird als Partei der Arbeit und Sicherungsanker noch gebraucht, steckt aber im Koalitionsdilemma. Stimmt sie Einschnitten zu, gibt es massiven Druck von den Gewerkschaften. Doch dass große Reformen am Ende auch auf ihr Konto einzahlen, ist schwer zu glauben – siehe die Agenda 2010 und ihre Folgen.

Verteilungskämpfe werden zunehmen

Die Gewerkschaften vertreten in erster Linie die Interessen der Mitglieder und scheinen angesichts der Verwerfungen wichtiger denn je. Gerade deswegen darf man einen Sinn für die Realitäten erwarten. Die schwächelnde Industrie sieht in Teilen dem Abstieg entgegen, in ihrem Schatten leidet der Mittelstand. Die Quelle unzähliger Jobs droht sukzessive zu versiegen. Die Gewerkschaften sind durchaus für Reformen – jedoch ohne Mehrbelastungen für die eigenen Reihen. Dass die „Hütte brennt“, hat IG-Metall-Chefin Benner für den Fall von Rentenkürzungen angekündigt. Gewerkschafter-Sprech, gewiss. Trotzdem werden die Verteilungskämpfe zunehmen.

„Erst unsere Jobs, dann eure Profite“ – Motto als Verpflichtung

Die Arbeitnehmervertreter haben nicht große Krisen und Managementfehler zu verantworten, doch über lange Zeit dazu beigetragen, Arbeitskosten hochzutreiben – ein Grund für Fluchtbewegungen großer Unternehmen. Entsprechend müssen die Gewerkschaften ihren Anteil leisten, die Zukunftsfähigkeit des Standorts zu sichern, notfalls durch Verzicht. „Erst unsere Jobs, dann eure Profite“, lautet das Motto der Mai-Kundgebungen. Dieser Anspruch beinhaltet eine Mitverantwortung – für den Erhalt der Jobs.

Es setzt voraus, dass Unternehmen nicht opportunistisch und zur Gewinnmaximierung Personal entlassen – für teils immense Gewinne, Rekorddividenden und ungebremst wachsende Milliardenvermögen. Zur sozialen Marktwirtschaft gehört die Solidarität mit der eigenen Belegschaft und dem Standort. Wohl noch nie haben sich solche Gräben aufgetan. Solange die Regierung hier keinen echten Ausgleich schafft, wirken die gesellschaftlichen Fliehkräfte weiter.