Täuschungsversuch in Bremerhaven: Mann will Polizei mit Kunstpenis und falschem Urin bei Kontrolle täuschen

Einen Täuschungsversuch mit Kunstpenis und falschem Urin hat ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer in Bremerhaven unternommen. Polizisten bemerkten dies aber.











Einen Täuschungsversuch mit Kunstpenis und falschem Urin hat ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer in Bremerhaven unternommen. Wie die örtliche Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Dienstag bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 27. Beamten fiel der 28-Jährige zunächst auf, weil er zu schnell fuhr.