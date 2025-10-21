Täuschungsversuch in Bremerhaven: Mann will Polizei mit Kunstpenis und falschem Urin bei Kontrolle täuschen
In Bremerhaven hat ein Autofahrer einen Täuschungsversuch mit Kunstpenis und falschem Urin unternommen (Symbolfoto). Foto: Racle Fotodesign - stock.adobe.com/Picture-Factory

Einen Täuschungsversuch mit Kunstpenis und falschem Urin hat ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer in Bremerhaven unternommen. Polizisten bemerkten dies aber.

Einen Täuschungsversuch mit Kunstpenis und falschem Urin hat ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer in Bremerhaven unternommen. Wie die örtliche Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Dienstag bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 27. Beamten fiel der 28-Jährige zunächst auf, weil er zu schnell fuhr.

 

Einsatzkräfte bemerkten Marihuanageruch

Als ihn die Polizisten von der Autobahn lotsen wollten, fuhr er hinter diesen "plötzlich auffällig langsam" hinterher. Nach dem Halt bemerkten die Einsatzkräfte Marihuanageruch, der Fahrer machte dem Polizeibericht zufolge einen "schläfrigen, unkonzentrierten Eindruck". Dies stritt der Mann zwar ab, willigte aber in einen freiwilligen Urinschnelltest ein.

Unmittelbar zuvor bemerkten die Beamten demnach "einen unechten Penis mit einer gefälschten Urinflüssigkeit an seinem Oberschenkel", weshalb der mutmaßliche Täuschungsversuch scheiterte. Der 28-Jährige gab eine echte Urinprobe ab, die positiv auf den Cannabiswirkstoff THC ausfiel. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle fanden die Polizisten zudem mehr als 90 Gramm Marihuana und etwas Kokain. Nun laufen Ermittlungen.

 